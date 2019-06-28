Almanlar’dan Ozan’a 6 ayda 26 milyon euro!
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Galatasaray’da gösterdiği müthiş performans sonucu devre arasında 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a satılan Ozan Kabak, dün Almanya içine ikinci transferini yaptı.
19 yaşındaki milli futbolcu, 15 milyon Euro’ya Schalke 04’le anlaştı. Böylelikle Almanlar son 6 ayda sadece Ozan Kabak’ın bonservisi için 26 milyon Euro harcamış oldu. Galatasaray’daki başarılı grafiğini Stuttgart’ta da sürdürerek ‘Bundesliga’da yılın çaylağı’ seçilen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Ozan’a, Schalke’nin yanı sıra Bayern Münih, West Ham ve Milan da talip olmuştu. Bild gazetesi, genç futbolcunun Schalke’yi seçmesinde iki faktörün etkili olduğunu belirterek şunları yazdı:
RESCHKE ETKİSİ
“Ozan Kabak’ı Bayern Münih de istiyordu ancak kendisi Schalke’yi seçti. Bayern’de stoper Boateng’in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle daha fazla beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke’yi seçti. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart’a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke de etkili oldu.” Ozan, Almanya içinde takım değiştirdiği için Galatasaray bu transferden ‘yetiştirme’ parası alamayacak.
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