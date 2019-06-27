Son Dakika: Ozan Kabak Schalke'de!
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve buradaki başarılı performansıyla devlerin kıskacına giren Ozan Kabak'ın yeni takımı kesinleşti. Genç futbolcu kariyerini Schalke 04'te sürdürecek.
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip olmuştu.
Alman ekibi, Ozan Kabak transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz gün ilk olarak Hürriyet'in duyurduğu Ozan Kabak-Schalke 04 teması sonrası yapılan görüşmelerde kesin anlaşma sağlandı.
Kariyerini Schalke 04'te sürdürecek olan Ozan Kabak için Galatasaray Yetiştirme parası alamayacak. Bunun sebebi oyuncunun Almanya'da kalması...
Milan, Bayern, West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği genç futbolcu bu sezon başı itibarıyla Schalke 04 formasını terletecek.
Ozan Kabak'ın hikayesini izliyoruz...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle