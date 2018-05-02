Alman basınından Cüneyt Çakır isyanı
BAYERN Münih Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak elendi. İlk maçı kendi sahasında 2-1 kaybeden Alman ekibi, Madrid'deki maçta berabere kalınca finali göremedi.
Alman basınında, Bayern Münih'in elenmesinin suçlusu olarak ikinci golde hata yapan kaleci Ulreich ve maçın hakeme Cüneyt Çakır gösteriliyor. Bild Gazetesi 'Çakır penaltıyı vermedi' diye yazdı. İlk yarının son dakikası oynandığı sırada Kimmisch'in ortasında top Real Madrid'den Marcelo'nun eliyle buluştu. Çakır pozisyonu devam ettirdi. Alman basına göre bu pozisyon penaltıydı ve Çakır vermedi. Bild Gazetesi 'Hatalı karar'olarak nitelediği pozisyonu ile ilgili “45+1. dakika. Marcelo Kimmisch'in ortasında elle oynadı.
Çakır pozisyonu devam ettirdi. Hatalı karar!' şeklinde yazarken, Kicker “Bayerns Münih ilk yarının uzatma dakikalarında büyük şansızlık yaşadı. Cüneyt Çakır Marcelo'nun elle oynamasını penaltı olarak değerlendirmedi” sözleriyle verilmeyen penaltıyı hatırlattı. Bild Gazetesi ayrıca Cüneyt Çakır 2016 yılında da Bayern Münih'in yarı final maçını yönettiğini ve o maçtaki hatası sonucu Bayern Münih'in elendiğini yazdı. Bayern Münih'in 2016 yılında yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid'di. Griezmann'nın attığı golle Atletico Madrid maçı 2-1 kazandı. Bayern Münih elendi. Alman basını o tarihte de elenmenin faturasını Çakır'a çıkarmıştı.
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