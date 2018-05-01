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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Dev maça Cüneyt Çakır damgası! Öyle bir karar verdi ki...
Futbol

Dev maça Cüneyt Çakır damgası! Öyle bir karar verdi ki...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan mücadeleye Cüneyt Çakır'ın kararı damga vurdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Real Madrid - Bayern Münih maçını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti.

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Santiago Bernabeu'da müthiş bir futbol atmosferi vardı. Taraftarlar muhteşem bir ilk yarı izlediler. Bayern Münih Kimmich'in 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken Madrid ekibi Benzema ile 11. dakikada eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra Bayern Münih de Real Madrid de önemli pozisyonlar bulsa da 45. dakikadaki bir hakem kararı çok tartışıldı.

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James Rodrigues'in ortasında top Real Madrid'li sol bek Marcelo'nun eline çarptı. Alman temsilcisi Cüneyt Çakır'a pozisyonun penaltı olmasıyla ilgili yoğun itirazlarda bulunurken Çakır beyaz noktayı göstermedi. Çakır çizgi hakemi Barış Şimşek'in görüşü doğrultusunda korner kararı verdi. James Rodrigues ve Thomas Müller Çakır'ın bu kararına şaşkınlıkla tepki gösterdiler. Müller soyunma odasına giderken topun Marcelo'nun eline çarptığı ve penaltı olduğu ile ilgili el işaretleri yaptı.

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Lewandowski ve Kimmich çizgi hakemi Barış Şimşek'in etrafını sardı. Yoğun itirazlar kararı değiştirmedi. Çakır penaltı noktasını göstermedi. İkinci yarının başında Bayern Münih, kaleci Sven Ulreich'in büyük hatası sonucu kalesinde bir gol daha gördü ve hem moral hem skor açısından geriye düştü.

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Çakır'la ilgili sosyal medyada öne çıkan tepkiler şu şekilde oldu.

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Maçtan çok özel kareler sizlerle...

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Bayern MünihReal MadridCüneyt ÇakırŞampiyonlar Ligipenaltı

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