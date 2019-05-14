Ali Tandoğan'dan Erkan Zengin'e: Yazıklar olsun
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Karagümrük futbolcusu Erkan Zengin'le ilgili şok açıklamalar yaptı.
TFF 2. Lig Play-off çeyrek final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk maçtaki 1-0'lık avantajla üst tura yükseldi.
Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan maç sonrası sosyal medya hesabından Karagümlük oyuncusu Erkan Zengin'e tepki gösterdi.
İşte o sözler:
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