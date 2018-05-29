Ali Koç'tan, Wenger, Obradovic ve Alex açıklaması

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

48-49 yere gittik. İnsanlar bize otellerini, dostluklarını açtılar. Bu yolda gösterdiği arkadaşlık, yoldaşlık için herkese teşekkürler. Bizi hep dik tuttular. Buraya kadar geldik. İnşallah bir hayal gerçeğe dönüşür. Ben yorgunluğu atlatırım da tek sıkıntım çocuklarımdan uzak kalmak.

"KAZANAN TARAF BÜYÜK FARKLA KAZANACAK"

Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bizdeki coşku, katılım, heyecan öbür tarafın yaptığı mitinglerde olmadı. Bu çok net. Kim kazanırsa kazansın büyük bir farkla kazanacak. Ya biz yanlış gözlemiyoruz ya da karşı taraf.

'FİNANSAL DURUMUMUZ KÖTÜ'

İki dönem Fenerbahçe için çalıştım. Çok yorulmuştum. Daha fazla devam etmek istemiyordum. Ondan sonra da Fenerbahçe için çalışmalarım devam etti. Maddi konularda da çok destek oldum. Hem kurum olarak hem şahıs olarak. Ayrılırken de ismim yok ama cismim olacak demiştim. Finansal olarak çok kötüyüz. Sadece biz değiliz, tüm Türk kulüpleri çok kötü. Avrupa'yı incelerseniz zarar eden takımlar çok az sayıda. Avrupa'da bu konularda çare bulunmuşken neleri yaptığını gördük. Onlar düzelirken biz ters yoldan ilerledik. Bizde zarar rakamları her sene artıyor. Fenerbahçe, üst üste 5. sezonu zarar ile kapatıyor. Diğer Türk takımlarının da zarar etmesi bir teselli değil.Fenerbahçe hiç iyi yönetilmiyor. Bize göre sürdürülemez bir noktadayız. 3 Temmuz'da büyük bir darbe yedik ama bugünkü tabloya kötü bir yönetim şekli sebep oldu.

'CİMRİDİE, PARA VERMEZ DİYORLAR...'

Bizim birinci önceliğimiz mali durumu düzeltmek. Daha önce görülmemiş bir katkıyı yapacağız. Sıcak para sokmamız gerekiyor. Cuma günü miktarı açıklayacağım. Cimridir, para vermez, neden sponsor olmuyor diye açıklamalar yapıyorlar. Kim ne vermiş kulübe? Defterleri açalım, bakalım. Fenerbahçe olarak yaptığımız fedakarlık, karşılıksız vereceğimiz hibe ile Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere götüreceğiz. Camia, bizim fedakarlığımızı sıcak karşılayacaktır.

'BİZE 6 YIL LAZIM'

Bize iki dönem gerekiyor ekonomik sorunu düzeltmemiz için. Yani 6 sene lazım. Başkan, 400 milyon dolar borcumuz var diyor. Bunu Türk lirasına çevirdiğini zaman ne oluyor. Ve bu onun söylediği rakam. Altında bir şey var mı bilmiyorum. Biz, dünyaya örnek olduk. 3 Temmuz'u camia olarak atlattık. Allah o günleri bir daha göstermesin. Sadece bize değil, kimseye göstermesin. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda o birliktelik ciddi olarak erozyona uğramış. Bunu 3 Temmuz'a bağlayamazsın.

'TARAFTAR KÜSKÜN'

Fenerbahçe taraftarı geçen sene de tribünde böyleydi. Bence kızgın, küskün. Kendini değer verilmemiş hissediyor. Tribünleri Ali Koç böldü diyorlar, buna çok üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarı değer verilmeyi fazlasıyla hak etti. Hem şanlı tarihimizle hem de son dönemde. Kafalarınıza göre kombineleri iptal ederseniz, üstüne bir de sportif başarı sağlayamazsanız taraftar tabii ki küser, kızar.

'ALEX HOCA OLURSA RÜYA GİBİ OLUR'

Fenerbahçe iletişim konusunda hep zayıf oldu. Fenerbahçe'nin medyaya, medyanın da Fenerbahçe'ye ihtiyacı vardır. Fenerbahçe medya ile iltişimi ile marka değerini arttırır. Fenerbahçe çok değerli. Medyanın ürünü de haber. Her gittiğim yerde Alex konuşuluyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendini bu sektörde geliştirdiği takdirde bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü ya da sportif direktörü olsa muhteşem olur, rüya gibi olur.

'KOCAMAN İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Aykut Kocaman bir hocadan fazlasıdır. İleriye dönük olarak Aykut Hoca da görüştümüz hocalardan bir tanesi. Ancak Aykut Hoca ile ilerlenmediği takdirde 1 senedir çalışmalar yapıyoruz. Kafamızda bir futbol tarzı var. Fenerbahçeliler 2-0 öndeyken bile acaba maçı galibiyetle bitirebilir miyiz? diye düşünüyor. Biz daha çok atak oynayan bir futbol felsefesi geliştirmek istiyoruz. Bizim listemizdeki hocaların 5 tanesi zaten transfer edildi. 4-5 tane daha var. Önce Aykut Hoca ile görüşeceğiz, konuşacağız. Ondan sonra da kararımızı vereceğiz.

WENGER AÇIKLAMASI

Arsene Wenger Bodrum'da, bir arkadaşımla. Onunla bir dostluğumuz var. Arsene Wenger oraya geldi. Onu ziyarete gelmiş. Bir yakıştırma yapıldı. Ama Arsene Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Bizim sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi, zaten her gün Arsene Wenger ile bir görüşme yapar.

'OBRADOVIC KALMAK İSTEDİĞİ SÜRECE'

Basketbolda organizasyonumuz çok iyi. Bizim futbolda yaratmak istediğimiz bu. Günü kurtarma yaklaşımı değil. Burada Obradovic'e, teknik kadrosuna, Ülker ve Doğuş grubuna milyonlarda kez teşekkür ediyorum. Obradovic'e kendisiyle çalışmayacağım söylenmiş. Bunun Fenerbahçe'ye ne gibi bir katkısı olabilir? Obradovic bizimle çalışmak istediği müddetçe, bizim tek görevimiz var. O da ihtiyaç duyduğu cephaneyi, yani bütçeyi sağlamak. Zaten gerisini o halleder. Kulüp personelimiz de siyasete sokuldu, 'Ali Koç gelirse sizinle çalışmayacak' denildi. Aileleri de üye yapılmış yani onların vereceği oylar da çok önemli. Pek çok insan kulübe üye yapılmış ama parasını başkası veriyor. Olay çok büyük sayılarda insanları kulübe üye yapmak. Üye yapanlar para ödemiyor, başkaları ödüyor. Bu etik değil, anti-demokratik. Biz camia, bir kulüp insan sermayesi ne kadar kaliteliyse o kadar iyi. Kulübüne bağlı, uzaman hiçbir personelimizin endişe etmesine gerek yok. Şu an personel seçim için kullanılıyor.