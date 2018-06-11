Ali Koç'tan sürpriz atak! Aachen...
Ali Koç’un seçim kampanyasında vaatlerinden biri olan ‘Almanya’da bir pilot takım’ için çalışmalarına hız verdi.
Uzun zamandır Almanya'da ikinci veya üçüncü ligde bir takım arayan Koç’un Alemannia Aachen’i almak istediği iddia edildi.
Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran ve teknik direktörlüğünü Fuat Kılıç’ın yaptığı Aachen şu an Regional Liga West’te (Bölgesel Batı Ligi) mücadele ediyor.
DENİZLİ DE GÖREV YAPMIŞTI
Türk nüfusunun oldukça yoğun olduğu Aachen şehrinde bulunan kulüpte 1989-90 arası Mustafa Denizli de görev yapmıştı. (Güneş)
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