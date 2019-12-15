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GeriFutbol Ali Koç'tan maç sonu Rıza Çalımbay'a tebrik!
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Futbol
15.12.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan maç sonu Rıza Çalımbay'a tebrik!

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Ali Koç'tan maç sonu Rıza Çalımbay'a tebrik!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, maç sonrasında Sivasspor soyunma odasına giderek teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tebrik etti.

Süper Lig'de Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, maç sonunda Rıza Çalımbay'ı tebrik etti.

Maçın son düdüğüyle birlikte Sivasspor soyunma odasına giden Ali Koç, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı galibiyetten ötürü kutladı.

Sivasspor'un skoru 3-1'e getirdiği golün ardından Ali Koç'un üzgün görüntüsünü dikkat çekti.

Ali Koçtan maç sonu Rıza Çalımbaya tebrik

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