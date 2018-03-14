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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Ali Koç'tan Galatasaray derbisi öncesi çağrı!
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Futbol
14.03.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Galatasaray derbisi öncesi çağrı!

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Ali Koç'tan Galatasaray derbisi öncesi çağrı!

Ali Koç, Galatasaray derbisi hakkında konuşurken, Fenerbahçeli üyelere de çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Başkan adayı Koç, Galatasaray derbisi için sarı lacivertli taraftarlara çağrıda bulunurken; üyelere de seslendi.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Sevgili Fenerbahçeliler,

Hepimiz için çok önemli bir maçın arefesindeyiz.

Biz Fenerbahçeliler için yılın en özel günlerinden biri Kadıköy’deki Galatasaray maçımızdır.

Bu maç, puan durumu ve ligin son virajına girerken avantajı elde etmemiz açısından da son derece önemli.

Çubuklu formamızın, Kadıköy’de yıllardır süregelen üstünlüğünü devam ettireceğinden hiçbir şüphem yok.

Zira Galatasaray maçlarında hangi futbolcularımızın sahaya çıktığı önemsizleşiyor, Çubuklu Formamız galibiyeti getiriyor.

Burada birkaç cümle de taraftarımız için söylemek istiyorum.

Kadıköy’ü dolduracak büyük Fenerbahçe taraftarı, bu maça her zaman bambaşka bakar, tüm camiamız birlik içinde kenetlenerek o güne hazırlanır.

Bu maçta da, taraftarımızın sonsuz desteği ile Saracoğlu’nun yine ‘çıkışı olmayan’ bir ruha bürüneceğinden, tribünlerimizin rakibe bir an olsun geçit vermeyerek galibiyetin baş mimarlarından olacağına eminim.

İnanıyorum ki Cumartesi akşamı hep beraber alacağımız galibiyet, şampiyonluğumuzun anahtarı olacak, Fenerbahçemiz camiasıyla el ele emin adımlarla zafere yürüyecek.

Sizlere çok önemli olduğuna inandığım bir diğer konu ile ilgili de hatırlatma yapmak istiyorum.

Haziran ayında gerçekleşecek ve geleceğimize yön verecek kongremiz için geçmiş dönem aidatlarımızı yatırmamız gereken son tarih 26 Mart'a kadar olup, 2018 aidatları için ise son tarih 31 Mart’tır.

Başkan adaylığını açıklamış bir üyeniz olarak tüm Fenerbahçe kongre üyelerinden ricam, milyonlarca Fenerbahçe taraftarını temsil ettiğimizin bilinci ile bu önemli sorumluluğu yerine getirelim, aidatlarımızı mutlaka yatıralım. 

Aidat borçlarınızı ödediğinize dair dekontunuzu mutlaka edinmenizi, dekontunuz olması halinde dahi bugün itibariyle Kulübümüzün sicil kurulundan ve/veya aidat.fenerbahce.org adresinden borç durumunuzu bir kez daha teyit etmenizi önemle rica ederiz.

Oyumuz kime olursa olsun, Kulübümüzün geleceğinde gururla “bu çorbada benim de tuzum var” diyebilmek için Haziran ayında demokratik hakkımızı kullanıp oyumuzu verelim. 

Unutmayalım ki vereceğiniz 1 oy, milyonların sesi olacak! 

Hepimizin amacı tek; “Fenerbahçemizi hak ettiği yerlere getirebilmek.”

 

 

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