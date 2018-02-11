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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol HaberleriAli Koç'tan flaş sözler... "F.Bahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor!"
Futbol Ali Koç'tan flaş sözler... "F.Bahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor!"
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Futbol
Ahmet ERCANLAR
11.02.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan flaş sözler... "F.Bahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor!"

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Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, bugün Büyük Kulüp'te çarpıcı açıklamalar yaptı...

Sarı lacivertli kulüpteki son durumu değerlendiren ve nasıl Fenerbahçeli olduğunu anlatan Koç, şunları söyledi...

- 11 şehit haberi aldık. Ülkemiz adına doğru bir operasyon. Ancak, bu şehitler varken söyleyeceklerim yüzeysel kalıyor. Abim Mustafa çok iyi futbol oynardı. Kamer Kaya isimli bir çalışanımız vardı. Abimle beraber Fenerbahçeli yaptı bizi.

- Sabah 5’te kuyruğa girip maça gittiğimiz de oldu. Yurt dışından arıyordum. Radyoyu telefona yaklaştırıyorlardı. Babam faturaları fark edince o iş bitti.

- 6-0’lık Galatasaray zaferimizin olduğu yıl 1907 Başkanı oldum. 2006’da şampiyonluğu kaçırdığımızda sarı kırmızı ve siyah beyaz bayraklarla Fenerbahçe’ye küfür edede gidiyorlardı yollarda. Ertesi gün kızım Leyla doğdu. O üzüntü ile doğdu mu, doğmadı mı bir şey anlamadım.

Ali Koçtan flaş sözler... F.Bahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor

ALLAH UTANDIRMASIN
- Ben ve arkadaşlarım değişik bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Seçilirsek de seçilmezsek de Fenerbahçe’nin menfaatlerine uygun olsun.

- Seçilirsem Vehbi Koç’un söylediği gibi en büyük sermayem insan sermayesi olacak. Kulüpleri günlük yönetmek değil mesele, onu işin ehli insanlara verip onları denetleyebilmek önemli. Liderler görüşlerini belirtse bile farklı düşünselerle bile diğerleri aynı fikre bürünüyor. Vehbi Bey’in özelliği buydu. Herkesi dinler sonra karar verirdi.

- Sporun bir ruhu var. Dil rekabet, birlik ve beraberlik. Bugün kış olimpiyatlarına bakın K.Kore ve G.Kore ortak takımla yarışıyor. Duyduğum zaman inanamıyorum. Sporun böyle bir gücü var.

FENERBAHÇE BEREKETTİR
- Fenerbahçe eskiden Anadolu’ya gittiğinde bereketti. Yeniden neden olmasın? O birleştiriciliği yine yapabilir.

- Kulübe son dönemde üye olanlar var. Değişim istiyorlar insanlar. Belki o ümidi bende görüyorlar. Fenerbahçe’nin üye sayısı ne kadar artarsa o kadar iyi. Benim inancım Fenerbahçe’nin üye sayısının artması. Bu bağımsızlığı artıracak. Bir heyecan var. İnşallah insanların heyecanı kursakta kalmasın.

EN YAŞLI BREZİLYALILAR BİZDE
- Teknoloji kullanımı sporun da ruhunu değiştiriyor. Diğer liglerde rekabet var. Ama bu yapıcı rekabet. Lig seviyelerini, marka değerini arttırıyorlar. Bizim de bunu yapmamız gerek. İngiltere’de müthiş bir veri analizi yapılıyor. İngiltere’de kulüplerde 74 adet kamera var. Buradaki verileri tüm kulüplere veriyorlar. Veri analizi için yapıyorlar. Biz neden bunu yapmayalım?

- Futbolumuz son kontratını yapmaya gelmiş oyuncularla dolu. En yaşlı Brezilyalı oyuncuların oynadığı lig bizim ligmiş.
Avrupa’da kulüplerin zararı düşerken bizde 40 milyondan, 200 milyonun üzerine çıkmış durumda.

- E-Spor’da 1907 Fenerbahçe olarak takım kurduk. Dünya şampiyonasına gittik. 300-400 milyon kişi bir maçı izliyor. Beğenin, beğenmeyin adını spor koymuşlar. Bunu takip eden müthiş bir kitle var. Seçilirsem E-Spor’u yeni bir şube yapmak istiyorum. Avrupa’da 1. sınıf bir çok kulüp buna yatırım yaptı. 1907 Fenerbahçe’nin e-spor takımı Fenerbahçe’nin. Ne zaman isterlerse alabilirler.

- İlk defa mevcut başkanımızla rekabet edecek bir aday olduğu için bir heyecan var. Değişim isteyenler var. Bizden ileri ülkelerin sporda çok ciddi atılımlar var. Olimpiyatı kaybederken ben de oradaydım. Çok üzülmüştüm. Ülkeler kaynaklarını güçlü oldukları branşlara yönlendiriyorlar. Neden Türkiye bunu yapmasın?

FENERBAHÇE MARKASINI İLERİYE TAŞIYACAĞIM
- Bence Fenerbahçe markasını, potansiyelini çok daha ileri taşıyacağıma inandığım için bana oy verebilirler. Olmazsa olmazımız bu camianın yeniden toparlanması. Fenerbahçe’nin en iyi dönemleri kenetlendiği dönemler. Tersi durumlarda başarısızlık olmuş. İnsanların yeniden loca, 1907 tribününe kombine almak için sıraya girmeli.

- İkinci konu mali yapı. Şu anda mali yapımız sürdürülebilir konumda değil. Tek tesellimiz rakiplerimizin de aynı durumda olmalı. Büyük kulüpler doğru yönetilirse kendi kendini çevirecek konumda. Gerçekçi olmak gerek Avrupa’nın devleri ile aynı durumda olamayabiliriz. Ama Benfica, Shaktar Donetsk kadar olalım.
Türk kulüplerinin artık sermaye koyma zamanı gelmiştir. Buradaki dezavantaj kulüpler dernek statüsünde. Fenerbahçe’ye hatırı sayılır bir sermaye girişi yapacağım. Yapmalıyız.

- Esas sorun seçildiğimiz takdirde başlıyor. Bundan hep beraber kurtulabiliriz. Herkesin çorbada tuzu olacak. Sportif başarımız kalıcı, sürdürülebilir bir başarı olması gerek. Fenerbahçe’nin amatör şubelerdeki yapısını sürdüreceğiz. Esas sıkıntı futboldan kaynaklanıyor. Yanlış transfer politikaları kesinlikle devam ettirilemez.

- Bu bütün kulüpler için geçerli. En önem verdiğim konu scouting. Büyük kulüplerin hepsi bunu yapıyor. Alt yapı olmazsa olmaz. Şimdi tohumları at 5-6-7 senede meyvesini alıyorsunuz. En az 2 döneme ihtiyacımız var. Bu da 6 sene demek. Ama bunu yaparken sportif başarı şart. Yoksa bugün bana gelsin diyenler ne derler bilinmez.

FENERBAHÇE'NİN RAKAMLARINI BURADA KONUŞMAM
- Seçilirsek bize inananlara nasıl layık olacağız. Gece yatarken bunu düşünüyorum. Her şeyi başaracağımızı söyleyemem ama başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fenerbahçe’nin rakamlarını burada konuşmayacağım. Bunun yeri Fenerbahçe kongresi.

- Financal Fair play bence bir fırsattır. Bizim gibi ülkelere daha sert uygulanıyor. Avrupa’da bir çok şeye göz yumuluyor. Kısa vadede sıkıntı yaratsa da uzun vadede büyük fırsat. UEFA da bunu herkese benzer şekilde uygulamalı.

BAŞKANIMIZ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR
- Fenerbahçe 2 Temmuz’da gerek finansal açıdan gerek futbol anlamında rakiplerinden çok daha ilerideydi. Hisse fiyatlarımız düştü. Futbolcularımız gitti. Bu zararın tazmin edilmesi gerek.

- Başkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben de seçilirsem her şeyi yapacağım. Allah o günleri düşmanımızın başına vermesin. Bugün FETÖ’ye laf edenler o gün keyifler içinde Fenerbahçe’yi yerden yere vuruyordu. Fenerbahçe camiasının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Başkanımız daha birinci günden ne şikesi memleket elden gidiyor dedi. Biz de kuyruğu dik tuttuk. Bundan Türk futbolu büyük zarar gördü. O zararımızı mutlaka tazmin etmeliyiz.

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