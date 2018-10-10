Ali Koç'tan Ersun Yanal ve Volkan Demirel açıklaması

İşte Ali Koç'un açıklamaları;



Hayal kırıklığı ve sancılı. Tahminimizden çok daha olumsuz bir tablo var. İşe başlarken yeni bir yapılanma dedik büyük hayallerden bahsettik ama bunları yaparken riskler ve sancılı dönemler var. Engeller var ama şu puan tablosuna bakınca olmamız gereken bir durumdayız. Sportif direktörümüz ,hocamız, transferlerimiz, takımımız tartışılıp eleştiriliyor. Bunları anlayışla karşılıyorum. Sosyal medyada yankılanıyor.

'BİZİM İÇİN SIKINTILI DÖNEM'

Ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, top çizgiyi geçmediği sürece bunlar göz ardı ediliyor. Hatalar yapmadık mı? Tabi ki yaptık. Bu işin okulu yok, tecrübe iş başında kazanılıyor. Zincirleme hataların olduğunu düşünmüyorum. 3 maç var ki top 3 maçta 1 kez kalemize geldi ve gol oldu. O maçlardan 6-7 puan çıkartabilsek çok farklı olabilirdi. Şans bizden yana olmadı bunu söylemek istiyorum. Kendi sahamızda Beşiktaş ve Başakşehir ile karşılaştık. İki maçta da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sıkıntılı bir dönem bizim için...

'BİZ HAYAL SATMADIK'

4 ay önce göreve geldik neyi devraldığımızı unutmayalım. Kulübün ekonomik şartlarını ve sorunlarını gözardı etmeyelim. Evet Fenerbahçe 7-8 haftadır futbol takımının aldığı sonuçlardan oluşmuyor. Biz hayal satmadık, bu sene için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledik bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden yapılanma anlamında kültür, organizasyon, finansal yapı, futbol takımında değişiklikler, yapılan yatırımları arttırmak ve finansal fair play konusunda önemli adımlar attık.

TRANSFER AÇIKLAMASI

11 transfer yaptık. Hem gençleştirmek için uğraştık Ayew, Slimani gibi tecrübeli oyuncularla destekledik. Zaman gösterecek, yani dönüp bakarsak, Lugano'ya bakın. Efsane olacak kadar oynamadı belki ama Luciano'da böyle oldu. Nasıl mücadele ettiklerini hepimiz gördük. Skor odaklı tepkiler verildiği zaman olumlu ifadeler sergilenebiliyor. Sezon başı ya da sezon sonu çok farklı olabiliyor. Kısa vade üzerinden yorumlar yapmak istemiyorum ama kızgınlığı, hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum. Fenerbahçe'nin kendine has sıkıntıları var. Finansal fair play 25 milyon Euro'luk satış yaptık. Giuliano, Josef ve Fernandao'yu gönderdik. Çitayı düşürdünüz diye bize kızıyorlar, ben buna katılmıyorum. İleriye dönük yatırımlar yapmaya ve takıma katkı sağlayacak isimleri kulübe kazandırmaya çalıştık. 11-12 milyon Euro'ya 11 transfer yaptık ve takımımızı gençleştirdik. Ben taraftarlardan daha sabırlıyım ve daha umutlu bakıyorum.

Biz de bunun bütçesi 30 milyon Euro... Bu bütçeyi devam ettirmek zorundayız. Obradoviç hocamız var başımızda ve inşallah bu sene Avrupa'da şampiyon olacağız.

SPONSOR ANLAŞMASI

Sivasspor maçına yeni sponsorumuzla çıkacağız. Haftaya Yönetim Kurulu olarak kefil olduk ve mantıklı bir şekilde borç aldık. Biz marttan sonrasını hala göremiyoruz nasıl dönecek bu iş... Fenerbahçe olarak kazanmamız gereken çok maç ve mücadele var. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Hepimizin arzu ettiği başarılarla dolu bir Fenerbahçe yaratamayız. Herkese hak veriyorum, attığımız gol, yediğimiz gol, puan durumumuz bunların hepsinin farkındayım. İnşallah ilerlememiz hızlanır ve umarım Kasım ve Aralık ayları bizim için çok daha güzel geçer.

Ben 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Ne hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Şartlar ne olursa olsun bir tane Fenerbahçemiz var ve bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Tezahüratlarınız olumsuz olacaksa bekleyin maç bitsin. Bunlar sadece ve sadece Fenerbahçe'ye zarar verir. Her yerde söylüyorum bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Ne biz ne de başka bir yönetim. Olumlu - olumsuz kısa vadeli tepkilerle, sosyal medyada yazılan çizilenlerle bu işler yürümüyor. Biz bir yola çıktık, yol haritası çizdik ve ilerliyoruz. Tabi arada zigzaglar olacaktır ama ana hedef, büyük resim değişmemiştir. Ben ve yönetim kurulumuz çok daha inançlıyız ve bu yolda da devam edeceğiz.

ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Dün olmadı, bugün de yok Ersun Yanal hocamız bizim planlarımız arasında yok. Uzun vadede hedeflerimiz var ve şu zamanda taraftarlarımıza da kızabilirsiniz, üzülebilirsiniz ama bilmenizi istiyorum ki şu an için böyle bir şey yok. Konuşmadık ve böyle bir düşüncemiz de yok.

Kadro dışı haberleri sonrası herkes çok öfkelendi ve şaşırdı. Olumlu karşılayanlarda oldu. Bunu bilerek yaptık. Kim ne diyecek diye bekleyip görelim dedik. Konuyu nereye çekecekler, medyada nasıl sızıntılar yaşayacağız bunları görmek istedik. Çok iyi oldu, herkes kendini belli etti. Dostumuzu - düşmanımızı görmüş olduk. Aykut hocamız ile görüşmelerimiz oldu ve hoca değişikliğine gitmeye karar vermiştik. Konuya girmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bizim de yaptığımız ve yapmadığımız bir çok hatanın ve değişkenlerin etkileri olmuştur. Bugün anlatacağım şey Fenerbahçe'nin durumuna etki etmiştir. Puan durumumuz bu yüzden böyle gibi bir şey söylemiyoruz. Ali Bey gündem değiştiriyor, başkalarını suçluyor gibi şeyler söylenmesin. Bu yola çıktık, demorolize olduk ama asla yolumuzdan dönemeyeceğiz.

Aykut hoca teknik ekibinin çok iyi olduğunu söyledi. Comolli'nin de raporu son derece olumluydu. Yumuşak bir geçiş olsun istedik, Sportif Direktör, hoca ve kadro değişiyordu. Sonra Aykut hocamız ile konuştuğumuz zaman dedi ki, 'Benim ekibimin haklarını koruyun. Ben çalışana kadar dursunlar ben bir takımla anlaşırsam zaten onları yanıma alırım.' dedi. Sezon başlamadan hemen önce teknik ekip istifa etti, biz Aykut hocayla konuştuk ve durumun yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

'BANA NE! FENERBAHÇELİLER DÜŞÜNSÜN'

4 ay önce bu adamı atsaydık bugün bunları konuşmazdık. Biz ne yapmaya çalıştıysak bir dirençle karşılaştığımızı ve değişime çok yatkın olmadıklarını. Eski düzenin daha iyi olduğunu, yeni düzenin devam etmeyeceği gibi şeyler konuşuldu. Bunlar futbolculardan personele kadar yayıldı. Biz 28 Haziran'da başladık sezona... Arda Keskin sabah çalışmaları yaptırıyor ve hocamız yeni görev verilmedi ve anlaşarak yollarımızı ayırdık. İlerleyen Erwin Koeman, Turgay Altay'ın bazı yetkileri Erwin Koeman'a devrediliyor. Yeni ekibe yardımcı olmuyorlar. Olumsuz sonuçlar alınınca da takım içinde nasıl bir düzeltme yapılabilir diye konuşuluyor. Bu arada yardımcı hocalardan Turgay Altay, 'Bana ne? Benim sorunum mu! Fenerbahçeliler düşünsün...' diyor. Ve bunu bir kaç kez yapıyorlar.

Oyuncular Alper Ahçı'ya iletiyorlar. O da hocanın böyle istediğini söylüyor. Oyuncuların bu serzenişinin hocaya iletilmediği belli oluyor. Kayseri maçı sonrası idman ve dayanıklılık testi yapılıyor. Oyuncular sonra tepki gösteriyor. Durumu teknik direktöre iletiyorlar. İncelemeler sonrasında bu idmanların yanlış olduğu hatta ağır sakatlıklara neden olabileceği bile belirtiliyor. Konya maçı öncesi ve sonrasında yine ilginç şeyler yaşanıyor.

'COCU'NUN CENAZESİNİ HALIYA SARACAĞIZ'

Beşiktaş maçı öncesinde takımın olumsuz etkilenmesi için çok çaba sarf ediyorlar. Maç öncesinde prim açıklanıyor. Bunlarla ilgili bir ton yine görüş belirtiyorlar. Soyunma odasında halıyı göstererek 'Bugün Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız.' diyorlar dalga geçiyorlar hatta... Ne prim alabildiklerini ne de hocanın gönderilmeyeceğini hatta yaşadıkları hayal kırıklığını açık açık belirtiyorlar.

Trnava maçı öncesinde futbolcularla yine konuşup Turgay Altay, 'Hocanın görevden alındığını, yönetimden söylediler' diye ekliyor. Beşiktaş maçında olan halıyı bu sefer yere seriyorlar ve 'Bu kez cenazesini kaldırıyoruz' diyorlar. Tabi Fenerbahçe maçı kazandı ve futbolcuların yüzleri gülüyor. Bu ekip futbolcuları görünce 'Ne o Fenerliler yüzünüz gülüyor' deniliyor.

Mesai bitimini bekledik ve öyle yollarımızı ayırdık. Biz bunu bilerek hazırlıksız yakalansınlar diye yaptık. 'Samandıra'ya girmeniz yasaktır' dedik. Bunları neden yaptıklarını bilmiyoruz. Bu arkadaşlardan birisinin bilgisayarında idmanlarla ilgili tüm veri ve görüntüler, maç istatistikleri ve raporları dışarıya sızdırıyorlar. Fenerbahçe.org adresinden kendi mail hesabına atıyor oradan da dışarıya veriyor.

Geçen senenin bütün idman ve maç verileri niye bunlar önemli. Bir oyuncunuzun geçen sezon idman ve maç performansları nasıldı bu sene ile karşılaştırıyorsunuz. Neden silindiğini sorduğumuzda 'Yeterli hafıza yok, o yüzden silindi' deniliyor.

Hocayı beğenmeyebilirsiniz, yetersiz bulabilirsiniz ama bu kulüp için elinizden gelen her şeyi yaparsınız kulübün başarısı için... Bırak elinden geleni yapmayı, hem elinden geleni yapmıyor, iyi olmaması için de Biz saniyeden gelen insanız buna casusluk denir. Her zaman her şeyi söylemiyorum. Bunun devamı da var şimdilik bu kadar anlatalım.

MÜJDAT YETKİN AÇIKLAMASI

Olay yaşandıktan 4 ay sonra ne hikmetse konu gündeme geliyor. Diyor ki, 'Ben küfür etmedim' sanki biz onu bunu kıyıyoruz. Müjdat Yekin'in haklarını yiyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor. 4 Haziran seçim bitti, sonuçlar açıklandı. Müjdat hoca çok açık konuşan birisi, 'Ben Aziz Yıldırım'cıyım' dedi. 4 Haziran'da bana küfür etmediğini söylüyor ama hem bana hem de bana oy veren kongre üyelerine, pek çok insanın arasında tespih elinde hakaretler ve küfürler savuruyor. Orada alt yapıda oynayan küçük çocuklar var. Müjdat hocanın olayını kişiselleştirmedim yoksa daha farklı davranış sergilerdim.

AATIF VE DIRAR'IN DURUMU

Ciddiyetsizlik ve kötü performansları vardı bu yüzden kadro dışı bırakılır. Ben birisine sordum diğerine sormadım. Bazı şeyleri gözlemledim. En mutsuz günlerimizde bile bu iki oyuncu son derece şen şakrak, gamsız mı dersiniz Türkçe'de bilemiyorum. Benim beklediğim ruhu yansıtmıyorlar. 3 büyük takımda futbolcular harcanan mesai ve alınan para olarak bakıldığında en üstte yer alıyorlar. Ekmeğini yediğiniz yer bu kadar kötü olurken siz nasıl şen şakrak oluyorsunuz. Bir takım toplantısına katılmadı ve gösterdiği 'Paramı verirsiniz ben artık tatildeyim' tarzında bir konuşma yapmış Cocu ile...

Aatif konuştu diye onu cezalandırmam, 'Takım olamadık, bu takım zayıf, geçen seneden daha kötü.' Olabilir düşüncesi bu olabilir. Can görüşlerini ilet diyeceğim sonra sana zorunlu izin vereceğim. Böyle bir şey yok. Benim tarzım bu değil. Dirar kadroya giremeyince Aatif ciddi tepki gösterdi. Negatif enerji verdi, bunu takıma yansıttı. Takım içinde gruplaşmalar var zaten, bir tanesi de bu ikisi...

VOLKAN DEMİREL OLAYI

Kulüplere uzun süre hizmet etmiş kişiler değişime karşı biraz daha değişik oluyor. Ali Koç için Volkan, Fenerbahçe için Volkan diye bir açıklama yapmıştım. Tartışılmaz 495 maça çıkmış, 16. senesinde ve bunun büyük bir bölümünü belki Fenerbahçe'yi çok sevdiği için deplasmanlarda, milli maçlarda hakaretler yemiş. Fenerbahçe'de tartışılmayacak bir oyuncu. Bir de Ali Koç açısından Volkan var. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde tanıştık. İyi bir baba, çok iyi bir eş, çok güzel bir ailesi var. Ben o ailenin oluşmasında nikah şahitliği yaptım ve o tarafı da benim için özel. İlk ve tek evine gittiğim futbolcu, çocuklarımın gönlünde çok farklı bir yeri var. Çok zor bir karardı. Ne Comolli ne Cocu benim inanmadığım bir kararı bana aldırtamaz. Anlatacağım şeyler var ve gözümle şahit olduğum durumlar oldu. Comolli eleştiriliyor olabilir çünkü takımın hali ortada... Baktığımız zaman çok özel birisi gelelim sezon başına hatta son iki sezon belki de Volkan'ın tarihindeki en kötü yıllardı.

'VOLKAN MALESEF İYİ BAŞLAMADI...'

Kaleci performansı çok etkili oldu şampiyonluğun etkilenmesinde... Buna rağmen duygusal ya da romantik davrandım bilmiyorum. Kötü performansına rağmen ihtiyacımız olacağını, Pek çok itiraza rağmen sözleşmesinin uzatılmasını istedim. Ben Volkan'ın kaptanlık ve liderlik yapmasını istedim. Volkan'a bunu da söyledim. 'Senin hayatın Fenerbahçe olmalı' dedim. Kadro dışı bırakılma durumunu bilsem sözleşme neden uzatayım. Bu iddialar saçma sapan... Neyse uzattık ve kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapamadık. Cocu ve Comolli'de gördükçe inandı ve çaba sarf edeceğini düşündüler. İlk 6 resmi maçımızda birinci kaleci Volkan oldu. Fakat iyi başlamadı. Benfica maçları ve sonraki iki maçta işler iyi gitmedi. Nispeten takım biraz daha iyiydi ama olmadı. Biz daha sonra bir karara vardık ve bir kaleci daha almamız gerektiğine karar verdik.

'VOLKAN DEMİREL TAKIM İÇİN NE YAPTI...'

Bence Volkan'daki durum. Çok yaşanan bir durum. Çok iyi bir Fenerbahçelidir ve bilinçli olarak Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez ama bilinç altı olarak yeni ekip, yeni kadro ve yakın olduğu isimlerin ayrılmasıyla ister istemez etkilendiğini düşünüyorum. Ailecek görüştüğü insanların ayrılması belki kaleye başka birisinin düşünülmesi... Volkan, Fenerbahçe için ölüp - biten birisi... Dolayısıyla bunları yaşadık. Kayseri maçı sonrası o da konuştu ve 'Takım olamadık, gruplaşmalar var' diye belirtti. Volkan'ın sözleşmesini uzatırken ekip ruhuna, takım olmaya bunlar için takıma yardımcı olmasını bekliyordum. Tersini yaptı demiyorum ama sen ne yaptın, kaynaştırdın mı? Yemeğe çıkardın mı? Sportif direktöre bir şeyler belirttin mi? Hayır yapmadı. Bu sene farklı bir düzen var Samandıra'da idmanlar, yemekler, dinlenmeler sonrasında oyuncular odasına gidiyor. Kaptanların burada devreye girip oyuncuları kaynaştırması gerekirdi.

'VOLKAN BANA SAYGISIZLIK YAPTI...'

Oyun sistemi, oyuncularla ilgili düşüncelerini belirtti. Senin düşüncelerin olmuyorsa, 'Küstüm ben oynamıyorum' durumu olmamalı... Volkan Demirel, Erwin Koeman üstüne yürümüş. Biz Samandıra'ya gittik, el sıkışmışlar ama... 6 Türk futbolcumuz, eskileri bir araya getirdik ve yöneticilerle konuştuk. Dertleşip sohbet ederken, Volkan benim kabul edemeyeceğim bir şekilde, tartışmalara girdi. Bana bir nebze saygısızlık yaptı sonra başkan vekiline büyük saygısızlık yaptı. O işi uzattı, kes dedik uzattı. Sesini yükseltti, daha fazla detay vermeyeceğim. Başkan ve başkan vekiline böyle bir saygısızlık yapan futbolcunun biz yokken Samandıra'da neler yapabileceğini düşündüm. Burada gördüğüm Volkan'ın yaptığı disiplinsizlik, yönetim kurulu seviyesinde saygısızlık. Özür dilemesini beklerken onu da yapmadı.

'ALEX VE VOLKAN'A JÜBİLE YAPMAK İSTİYORUZ'

Şahsıma dokunan bir karar. UEFA'da bizim ikinci kalecimiz Volkan. Berke'yi oynatamıyoruz. Ben bunu bilerek bu kararı aldım. Volkan'ın davranışları bugünü belirledi. Bugünkü davranışları da yarın ne olacağını belirleyecek. Bunu kalkıp Alex ile kıyasladılar. Kimse Fenerbahçe'den üstün değildir. Bir oyuncu çok iyi bir Fenerbahçelidir diye de başka oyuncudan farklı muamele görmesi bir yere kadardır. O çizgiyi aşarsan yaptığın hatanın bedelini ödersin. Benim arzum bundan sonra doğru hareketleri yapmasıdır. Döner mi? Ne zaman döner? Dönmez mi? Bu onun bileceği bir iş... Ben vefa konusuna çok önem veren bir insanım. Alex'in jübile işlerini başlatmak istiyorum. Volkan Demirel bilmez ama onun da jübilesini yapmak istiyorum. Topal'ın hayatındaki 500. maç... Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 5 maç sonra 500. maçına çıkacak.

Benim küçüklüğüm jübile maçlarına giderek geçti. Volkan inşallah bundan sonra dolmuşa gelmez, gazına veya haber sızdırmalarına gelmez. Volkan, meydan okumuş diyorlardı. Baktım mış, muş, bu satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Aziz Yıldırım ile Volkan Demirel görüşmüş diye haberler gördüm. Bilgim yok ama görüşmeleri de çok normal. Gitmemesi yanlış olur, Aziz Yıldırım 15 sene başkanlık yaptı Volkan Demirel'e... İnşallah Volkan tez zamanda takıma geri döner.

'ERSUN HOCA BİZİM PLANLARIMIZ İÇİN UYGUN DEĞİL'

Ben gece yatarken düşünmüyor muyum? Bu sorumluluğu taşıyan biri olarak, çocukları okula gittiğinde arkadaşları tarafından konuşulmasını düşünmüyor muyum? Çok kötü başladık. Cocu'nun hazırlık maçlarında oynattığı oyun daha buraya yansımadı. Ersun hocayı siz istediniz getirdim derim. Ama kulüp böyle yönetilmez. Ersun hocanın bize yaşattığı şampiyonluk çok iyiydi. Nisan ayında şampiyonluk yaşattı. Zamanlama açısından çok iyi değil bu kararı almak. Devre arasına kadar bir şey yapmayı uygun bulmuyorum. Hocayı değiştirip insanların gazını alabiliriz ama biz bir değişim yaşıyoruz. Hocaya söyledim, burası Türkiye, Balkanlardan gelen hocalar burada daha başarılı çünkü bizim gibi düşünüyorlar. 'Senin de ortamın şartlarını daha iyi anlaman gerekiyor' dedim.

Wenger'miş, Tayfun Korkut'muş... Bunların Comolli geliyor, bunlara cevap bile vermiyoruz. Her çıkan iddia için bir açıklama yapamıyoruz. Ders alacağımız görüşler de var, haddini aşan ve işi tamamen magazinsel bir duruma getiren, iyi niyeti görmeyip işi bambaşka bir yere çeken insanlarda var.

'BEN DE COMOLLI'YE KIZIYORUM'

Onur Başar ve Comolli'nin PR'ı yok. Bizim bir düzenimiz var ve bu düzenin dışında kalanlar sık sık medya ile görüşüyorlar, bilgiler veriyorlar. Jailson'ın kalp ritmi bozukmuş. Yönetim Kurulu'nda görüş ayrılıkları var. Hepimiz hata yapıyoruz. Olmayan gerçek dışı haberlerle itibarsızlaştırmak. Ben de Comolli'ye kızıyorum, daha sert önlemler alabilmeli. Teknik heyette sıkıntılar var dikkat edin dedim, geç bile kalındı. Futbolcuların sırtlarının sıvazlanması gerekiyor dedim. Hırsız diyorlar, terbiyesizler. İnsanı hırsızlıkla suçlamak çok büyük bir şey. Kontratları gösteremiyoruz. Bu saldırılar Comolli'ye falan değil bana. Bizim taraftarımız yanımızda dursun ben hepsiyle mücadele ederim. Buna gücüm var. Gücümüzü zayıflatan tek olay taraftarımızın bize göstereceği tepkidir. Kombineler olsun, Fenerium olsun bize hep destek veriyorlar. Belli kesimlere hizmet eden, kötü gidişte ellerini ovuşturanları bir kenara koyuyorum. Bize gerçekten destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.



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