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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.02.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Ali Koç konuşuyor (CANLI)

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Ali Koç konuşuyor (CANLI)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemdeki konularla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un yönetiminde bir basın toplantısı düzenliyor.

Saat 12.00'de başlayan ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen toplantıyı canlı aktarıyoruz....

* Toplantıda ilk olarak hakem kararlarıyla ilgili 9 dakikalık bir video izletildi. Toplantıda son dönemde maçlarıyla ilgili görüntüler izletildi. Nagatomo'nun çok konuşulan 'F... Off' sözleri de görüntülerde yer aldı.

Ali Koç'un sözleri şöyle;

"Günü kurtarmak için burada değiliz"

Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlara bir kılıf aramak amacında değiliz. Gündem değiştirmek için de burada değiliz. 1-2 hakem hatası sebebiyle bu toplantıyı düzenlemiyoruz. Yönetim olarak günü kurtarmak için burada değiliz. Ortada bir tesadüf yok. İyi bir devre arası dönemi yakalamış bir Fenerbahçe varken hakemlerin kasıtlı yaklaşımları olması bizi düşündürmekte ve kaygılandırmaktadır. Tek tek pozisyonları burada tartışmayacağım, genel fotoğrafa bakalım istiyorum.

Kayserispor maçı...

Kayserispor maçında hakemin gözlerine, vücut diline bakın. Maç bitince hakem orta sahada bekler biliyorsunuz. O maçta hakem oyuncularla beraber tünele girdi. Artık bir şey mi arıyordu bilmiyorum ama aradığını buldu.

"Düdük astırma isteğimiz olmadı"

Her zaman bir konuya dikkat çektik. Sporda eşitlik, adalet ve güven duygusunun sağlanmasının marka değeri açısından önemine işaret ettik. İyi de oynasak kötü de oynasak buna özen gösterdik. Her zaman tek bir yüzümüz oldu. Gizli bir ajandamız olmadı. Hakemlere düdük astırma gibi bir isteğimiz olmadı. Federasyonumuzu ve kurullarımızı şartlar ne olursa olsun baskı altına almaya gayret etmedik. Buna olaylı Galatasaray derbisi de dahil. Tüm kulüplere sevgi saygıda kusur etmemeye özen gösterdik.

"Er ya da geç güven ortamı sağlanacak"

Son 1 yıldır, sürdürülemez finansal durumlar, Avrupa ile aranın açılması gibi sorunlarımız mevcut. Marka değerinin de her geçen gün azaldığını belirttik. Futbolun tüm paydaşlarının hemfikir olduğu, adil rekabet ve güvenin sağlandığı bir ortam isteğimiz. Er ya da geç bu ortama kavuşulacak. Çünkü Türkiye mevcut tabloyu hak etmiyor. Türk futbolunun tüm paydaşlarına net şekilde sesleniyorum. Çözüm, taze bir kan ile çağın şartlarına uygun yapının kurulmasıdır. İlerleyen zaman içinde rahatsız olduğumuz konular ile ilgili daha fazla veri vererek, açıklık getireceğiz.

'Kulüpler Birliği açıklaması' sorusuna cevap

VAR teknolojisinin kullanıldığı ortamda bu kadar hata yapılıyorsa, teknoloji olmadan yapılan hataları siz düşünün. Bugüne kadar hakem konularına hiç girmedim. 'Benim tacım verilmedi' diyen bir kulüp değiliz. Fatih Terim'in açıklamasına katılmıyorum. Kurnazlık yapılıyor. Kulüplerin açıklaması bir kulübün talepleri neticesinde hakemlere düdük astırılması ne gibi sonuçlara sebep olacaktı. Buna dikkat çekilerek yapılmış bir açıklamaydı. 

'Ne zaman konuşsa Galatasaray maçı...'

MHK eski başkanı, Trabzon maçı bardağı taşıran damla oldu dedi ama başka türlü okumak isterseniz, hakemlere 'Trabzon maçlarında hata yapmayın' mesajı da çıkabilir. Ayrılan MHK Başkanı ne zaman konuşsa, hep bir Galatasaray maçı sonrası oluyor. Olay son derece bilerek çarpıtılmıştır. MHK Başkanı değişmeliydi, değişti. Semih bey de açıkladı. 'Değişecek ama bizden bilmeyin' dedi. 

"Yıldırım Demirören gibi tecrübeli az kişi var"

"Yıldırım Demirören, profil olarak baktığımızda başkanlık için iyi bir profildir. Mevcut başkan kulüp tarafında 8 yıl, federasyon tarafında 8 yıl... Böyle tecrübeli az kişi var. "

Cengiz'in 'Fenerbahçe bizi 50 milyon liradan kurtardı' sözlerine cevap

Teşekkürü biz borçluyuz. Başkan nazik davrandı ama Serdar Aziz gibi bir oyuncunun bize bonservissiz geldiği için biz teşekkür ederiz. Böyle başka oyuncuları varsa seve seve ilgileniriz.

VAR yorumu

VAR sistemimizin Yüzde 100 devamını istiyoruz

FB TV yayınını izlemek için videoya tıklayın...

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