“Ali Koç istedi %20 oldu”
Altınordu Kulübü Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Berke Özer ve Barış Alıcı’ın Fenerbahçe’ye transferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lig Radyo’ya konuşan Özkan, oyuncuların sonraki satışlarından kulübünün aldığı payın normalde %25 olduğunu, ancak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un ricasıyla bu oranı %20’ye çektiğini söyledi.
Kamuoyunda konuşulan transfer rakamlarını da doğrulayan Mehmet Seyit Özkan, iki oyuncu için F.Bahçe’den 4 milyon euro alacaklarını, bir sonraki satışlarından elde edilecek kardan da %20 pay alacaklarını bildirdi.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle