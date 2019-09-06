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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Ali Fatinoğlu'ndan tepki: Galatasaray'ın öne çıkması bazı kişileri mutsuz etti

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Ali Fatinoğlu'ndan tepki: Galatasaray'ın öne çıkması bazı kişileri mutsuz etti

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ali Fatinoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

4 adayın yarıştığı Galatasaray kongresinde başkan adayı olan iş insanı Ali Fatinoğlu, sarı kırmızılı takımın gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Fatinoğlu'nun sözleri şöyle;

"Sayın Genel Kurul Üyeleri...
Galatasarayımız ciddi bir saldırı altındadır...
Bu saldırının nedeni çok net olarak Galatasaray'ı geriye düşürme amaçlıdır...
İki ana nedeni vardır...
1-Türk futbolundan,bir kulübün ,uluslararası başarılar elde etmesi sayesinde,uluslararası bir Türk futbol markası yaratılması istenmekteydi..İspanya'da Barcelona-Real Madrid,Fransa'da PSG,Almanya da Bayern Münih gibi.. Bu markalar ülkelerinin turizm elçisi ve sevgi oluşturma hamlesi olmakta.. Böylesine önemli bir marka olma yolunda,Galatasarayımızın öne çıkması ve bu, hedefe doğru yürüyor olması,bazı kişileri mutsuz etmiştir...
2- Tüm kulüpler borç batağındadır.. Öyleki yıllık gelirleri maalesef faizli borçlarının faizini ancak karşılayacak duruma gelmiştir..
Galatasarayımızın ise geçmişten gelen malları vardır.. Bunların satılması ile,satış geliri ve bu gelirin sportife verilmesi sayesinde de borsada bulunan %34 hisse sahibinden de sermaye artışı geliri elde edilmektedir..
Bu gelirlerin üstüne son iki yıldaki Şampiyonlar Liğine katılımın geliri,diğer 3 kulübün transfer bütçesine eşittir.. Evet Bizim ekonomik durumumuz iyi değildir.. Borcumuz 200 milyon daha yükselmiştir.. Ama rakiplerimiz daha da kötü durumdadır.. Ali Koç'un şahsi parası ve şirketlerinden gelen sponsorluk parası,100 milyon dolar seviyesindedir.. Bu parayı hibe olarak görsek bile.. Fenerbahçenin yıllık borç faizini ancak karşılamaktadır.. Gelirleri ile de borcunu aşagıya indirememektedir..
Son iki yılın ŞL gelirine bu yıl da,yine biz şampiyon olursak,ekonomik olarak bizim çok altımıza düşecekler...
Ve ana hedef olan,Türkiyenin markası olma ihtimalleri kalmıyor.. Ali Koç gibi Türkiyenin en zengininin de parasal katkısı bu kadardır.. Ve yetmemektedir..
Bu durum tespitini yapan rakiplerimiz birleşmiştir.. Ana hedefleri bu yıl için,aralarından kimin şampiyon olacağı değil,sadece Galatasarayımızın şampiyon olmaması gerektiğine karar almışlardır..
Ve bu kararı da gözleri kapalı uygulamaya geçmişlerdir...
Bu düşünceyi ve isteği bizim kabul etmemiz mevzu bahis değildir...
Bu kişilerle mücadele şarttır..
Bu mücadeleyi vermek her Genel Kurul Üyesinin ve Galatasaraylıyım diyen herkesin görevidir..
Gün birlik olma ve ortak eylem planı yapma günüdür...
Divan Başkanımız sayın Eşref beyin,11 Eylül gününde ki divan toplantısına,tüm Genel Kurul üyelerini davet etmesini.....
Orada ortak eylem planını vucuda getirerek.. Alınan kararın arkasında durmalıyız...."

Ali Fatinoğlundan tepki: Galatasarayın öne çıkması bazı kişileri mutsuz etti

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