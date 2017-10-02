Alex de Souza hayranlarıyla buluşuyor

Global bir sosyal içerik platformu olan, Türkiye ile birlikte Brezilya’da da faaliyet gösteren Storia, her iki ülkedeki ekiplerinin iş birliğiyle futbolseverleri heyecanlandıracak bir projeye imza attı. Brezilya’da yaşayan Alex de Souza ile anlaşarak #StoriaAlexeSoruyor projesini başlatan Storia ekibi, ünlü futbolcunun Türkiye’deki hayranlarıyla internet üzerinden buluşmasına aracılık edecek. Storia Türkiye’nin Twitter, Facebook ve Instagram sayfalarında başlatılan #StoriaAlexeSoruyor projesi kapsamında Alex de Souza hayranlarının sorularını yanıtlayacak.

Alex: “Bana merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz”

Alex bu çalışma için özel olarak çekilen videoda şu mesajı verdi: “Storia Türkiye ailesi merhaba. Bana merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yanıtlamaktan zevk alacağım. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz."

Futbolseverler 8 Ekim Pazar günü sonuna kadar Storia Türkiye’nin sosyal medya sayfalarında #StoriaAlexeSoruyor hashtag’i ile sorularını paylaşabilecek. Storia Türkiye gelen tüm soruları toplayarak Alex de Souza’ya iletecek. Alex, en sık sorulan ve en ilginç olan sorulara çekilecek bir videoda yanıt verecek.