Alanyaspor'dan alkışlanacak hareket! Josef Sural'ın...
Trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncusu Josef Sural için alkışlanacak bir harekete imza attı.
Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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