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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
08.04.2018 - 18:06, Son Güncelleme:

Alanyaspor'a altın 3 puan

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Alanyaspor'a altın 3 puan

Süper Lig'in 28. dakikasında Alanyaspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Emre Akbaba (2) ve Junior Fernandes kaydetti. Akhisarspor'un tek golü ise 90'da Muğdat Çelik'ten geldi. Alanyaspor 31 puana yükseldi ve kümede kalma yolunda altın bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Akhisarspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Emre Eyisoy , Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Haydar , Lamine Gassama , Maniatis (Taha dk. 62 ), Lucas Villafanez , N’Sakala , Welinton (Barış Başdaş dk. 74 ), Tzavellas , Junior Fernandes , Sackey , Emre Akbaba , Douglas (Efecan dk. 62 )

Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Filipe Augusto, Wanderson, Mamadou Fofana, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Teleset Mobilya Akhisarspor: Milan Lukac , Ömer Bayram , Mustafa Yumlu , Caner , Dany (Paulo Henrique Carneiro Filho dk. 76 ?), Sissoko (Onur Ayık dk. 46 ?), Borges , Olcan (Bilal Kısa dk. 46 ), Muğdat Çelik , Larsson , Seleznov

Yedekler: Fatih Öztürk, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Barbosa, Orhan Taşdelen, Bia Mujangı, Kadir Keleş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Emre Akbaba (dk. 24), Junior Fernandes (dk. 44) (Aytemiz Alanyaspor), Muğdat Çelik (dk. 90+2) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Junior Fernandes, Welinton, Haydar, Lucas (Aytemiz Alanyaspor), Muğdat Çelik, Caner (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Alanyaspora altın 3 puan

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Sackey'in gelişine şutunda top dışarı çıktı.
12. dakikada Douglas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleye giden meşin yuvarlağı Dany son anda çıkardı.
24. dakikada sol kanattan Maniatis’in pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
44. dakikada Villafanez’in aşırtma pasında hızla ceza sahasına giren Fernandes gelişine şutu kaleci Lukac’ın solundan ağlara gitti: 2-0

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

58. dakikada Alanyaspor, köşe vuruşunun dönüşünde Fernandes'le hızlı atak şansı yakaladı ancak Fernandes'in ortası kaleci Lukac'da kaldı.
74. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba, Fernandes'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Lukac son anda topa sahip oldu.
76. dakikada Emre Akbaba ceza sahası içindeki Efecan’a ortaladı. Gelen topa Efecan vurdu ancak top Lukac'ın kucağında kaldı.
90+2. dakikasında serbest vuruş kazanan Bilal’in ortasında kale önünde topa yükselen Muğdat’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un korner vuruşunda kale önünde Junior Fernandes topu sağdan kale önüne sokulan Emre Akbaba’ya indirdi. Emre ise gelişine sert vurdu. 3-1

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