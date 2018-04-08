Alanyaspor'a altın 3 puan
Süper Lig'in 28. dakikasında Alanyaspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 3-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Emre Akbaba (2) ve Junior Fernandes kaydetti. Akhisarspor'un tek golü ise 90'da Muğdat Çelik'ten geldi. Alanyaspor 31 puana yükseldi ve kümede kalma yolunda altın bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Akhisarspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Emre Eyisoy , Hakan Yemişken
Aytemiz Alanyaspor: Haydar , Lamine Gassama , Maniatis (Taha dk. 62 ), Lucas Villafanez , N’Sakala , Welinton (Barış Başdaş dk. 74 ), Tzavellas , Junior Fernandes , Sackey , Emre Akbaba , Douglas (Efecan dk. 62 )
Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Filipe Augusto, Wanderson, Mamadou Fofana, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz,
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Teleset Mobilya Akhisarspor: Milan Lukac , Ömer Bayram , Mustafa Yumlu , Caner , Dany (Paulo Henrique Carneiro Filho dk. 76 ?), Sissoko (Onur Ayık dk. 46 ?), Borges , Olcan (Bilal Kısa dk. 46 ), Muğdat Çelik , Larsson , Seleznov
Yedekler: Fatih Öztürk, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Barbosa, Orhan Taşdelen, Bia Mujangı, Kadir Keleş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Emre Akbaba (dk. 24), Junior Fernandes (dk. 44) (Aytemiz Alanyaspor), Muğdat Çelik (dk. 90+2) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Junior Fernandes, Welinton, Haydar, Lucas (Aytemiz Alanyaspor), Muğdat Çelik, Caner (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Sackey'in gelişine şutunda top dışarı çıktı.
12. dakikada Douglas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleye giden meşin yuvarlağı Dany son anda çıkardı.
24. dakikada sol kanattan Maniatis’in pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
44. dakikada Villafanez’in aşırtma pasında hızla ceza sahasına giren Fernandes gelişine şutu kaleci Lukac’ın solundan ağlara gitti: 2-0
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
58. dakikada Alanyaspor, köşe vuruşunun dönüşünde Fernandes'le hızlı atak şansı yakaladı ancak Fernandes'in ortası kaleci Lukac'da kaldı.
74. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba, Fernandes'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Lukac son anda topa sahip oldu.
76. dakikada Emre Akbaba ceza sahası içindeki Efecan’a ortaladı. Gelen topa Efecan vurdu ancak top Lukac'ın kucağında kaldı.
90+2. dakikasında serbest vuruş kazanan Bilal’in ortasında kale önünde topa yükselen Muğdat’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
90+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un korner vuruşunda kale önünde Junior Fernandes topu sağdan kale önüne sokulan Emre Akbaba’ya indirdi. Emre ise gelişine sert vurdu. 3-1
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