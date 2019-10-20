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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Alanyaspor - Rizespor: 5-2

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Alanyaspor - Rizespor: 5-2

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Bol gollü mücadeleyi kazanan 5-2'lik skorla Alanyaspor oldu. Ev sahibi takımın gollerini Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse (2), Junior Fernandes ve Tasos Bakasetas kaydetti. Alanyaspor nu skorla haftayı 17 puanla lider kapadı. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Alanya ekibi ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Jose Marafona , Onur Bulut , Welinton , Tzavellas , N'Sakala , Siopis , Ceyhun , Efecan (Dk.83 Musa), Junior Fernandes , Bakasetas (Dk.76 Campos ), Cisse (Dk.88 Yacine Bammou)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan , Abarhoun , Omar Talbi , Abdullah , Boldrin , Samudio (Dk.79 Oğuz Kağan ), Dimitrios , Diomande , Melnjak , Sasse (Dk.57 Barış ), Orhan

GOLLER: Dk.16 Ceyhun, Dk.29, Dk.75 Cisse, Dk.51 Bakasetas, Dk.70 Junior Fernandes, Dk.65 (P), Dk.72 Boldrin (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Samudio (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 8’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 5-2’lik farklı skoruyla sonlandı.

3’üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontra atağında, sol kanattan son çizgiye kadar sokulan Cisse içeri çevirdi, ancak top kaleci Gökhan'da kaldı.

16’ncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe gönderdiği topa iyi yükselen Ceyhun’un kafa vuruşu kaleci Gökhan’ın sağından geçerek ağları havalandırdı: 1-0.

22’nci dakikada gelişen Rizespor atağında Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

29’uncu dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Cisse’nin dokunuşu ağlara gitti: 2-0.

36’ncı dakikadaki Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cisse'nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu tekrar gönderen Cisse’nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse’nin şutu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

51’inci dakikada Alanyaspor’un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-0.

65’inci dakikadaki Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton’un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin’in penaltı vuruşu kaleci Marafona’nın sağından ağlarla buluştu: 3-1.

70’inci dakikada Alanyaspor’un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes’in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı: 4-1.

72’nci dakikada Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının yaklaşık 10 metre gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona’nın uzanmasına rağmen ağlarla kucaklaştı: 4-2.

75’nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakip savunmayı çalımlayarak sert vurdu ve kendinin ikinci takımının 5’inci golünü kazandırdı: 5-2.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 5-2 üstünlüğüyle sonlandı.

Süper Lig'in yıldızlarından Quaresma'nın Porto günlerinden... Nefis bir gol, izleyelim!

Alanyaspor - Rizespor: 5-2

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