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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
05.05.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

Alanya nefes aldı! Osmanlıspor ateşte...

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Alanya nefes aldı! Osmanlıspor ateşte...

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Oasmanlıspor'u konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. 33. dakikada Emre Akbaba takımını 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada ise Osmanlıspor Ceyhun Gülselam'n uzaktan füzesiyle eşitliği sağlad. Osmanlıspor 33 puana yükseldi, Alanyaspor ise haftayı 36 puanla kapadı ve rahat bir nefes aldı. Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Osmanlıspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Lamine Gassama , Fabrice N'Sakala , Welinton Silva , Giorgos Tzavellas , Lucas Villafanez , Giannis Maniatis , Isaac Sackey (Taha dk. 70 ) Efecan Karaca (Cenk Ahmet dk. 77 ), Emre Akbaba (Berkan Emir dk. 89 ?) Dyanfres Douglas

Yedekler: Ufuk Ceylan, Barış Başdaş, Birol Parlak, Fofana, Augusto, Yalçıner, Wanderson

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Osmanlıspor: Karcemarskas , Yalçın Ayhan (Anıl dk. 85 ?), Numan Çürüksu , Tiago Pinto , Luiz Carlos (Muhammet Bayır dk. 62 ), Regattin , Aminu Umar , Lembi , Ceyhun Gülselam , Musa Çağıran (Özer dk. 87 ?), Cikalleshi

Yedekler: Ahmet Eyüp, Andreas Maso, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Mehmet Güven

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (dk. 49) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Tzavellas, Sackey, N’Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray313866
2Önceki2 Başakşehir322566
3Önceki3 Fenerbahçe313363
4Önceki4 Beşiktaş313262
5Önceki5 Trabzonspor32749
6Önceki7 Sivasspor32-448
7Önceki6 Göztepe31047
8Önceki8 Kayserispor31-744
9Önceki9 Kasımpaşa32-243
10Önceki10 Bursaspor31-139
11Önceki11 Yeni Malatyaspor31-639
12Önceki13 Alanyaspor32-536
13Önceki12 Akhisar Bld. Spor31-1036
14Önceki15 Konyaspor32-335
15Önceki14 Antalyaspor31-1735
16Önceki16 Osmanlıspor32-933
17Önceki17 Gençlerbirliği31-1530
18Önceki18 K. Karabükspor32-5612
Puan durumu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla sol kanattan topla buluşan Villafanez’in ortasında ceza sahası içinde Douglas’ın şutu üstten auta çıktı.

13. dakikada Welinton’un ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Villafanez’in savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Emre Akbaba’nın şutu filelere gitti. 1-0

40. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda Karcemarskas gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

46. dakikada Lumanza ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla topu penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.

49. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun Gülselam'a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu. 1-1

55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre’nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.

65. dakikada Tzavellas'ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafenez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.

 

Premier Lig'de Brighton sahasında ManU'yu yenip kümede kaldı!

Manchester United'a büyük şok! (ÖZET)Premier Lig'de 36. hafta maçında Machester United, Brighton & Hove Albion deplasmanına çıktı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Kırmızı Şeytanlar 57. dakika Pascal Gross'un golüne engel olamadı ve maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Brighton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti, Manchester United ise 77 puanda kaldı.
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