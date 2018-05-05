Alanya nefes aldı! Osmanlıspor ateşte...
Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Oasmanlıspor'u konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. 33. dakikada Emre Akbaba takımını 1-0 öne geçirdi. 48. dakikada ise Osmanlıspor Ceyhun Gülselam'n uzaktan füzesiyle eşitliği sağlad. Osmanlıspor 33 puana yükseldi, Alanyaspor ise haftayı 36 puanla kapadı ve rahat bir nefes aldı. Alanyaspor ligde bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Osmanlıspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz , Lamine Gassama , Fabrice N'Sakala , Welinton Silva , Giorgos Tzavellas , Lucas Villafanez , Giannis Maniatis , Isaac Sackey (Taha dk. 70 ) Efecan Karaca (Cenk Ahmet dk. 77 ), Emre Akbaba (Berkan Emir dk. 89 ?) Dyanfres Douglas
Yedekler: Ufuk Ceylan, Barış Başdaş, Birol Parlak, Fofana, Augusto, Yalçıner, Wanderson
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Osmanlıspor: Karcemarskas , Yalçın Ayhan (Anıl dk. 85 ?), Numan Çürüksu , Tiago Pinto , Luiz Carlos (Muhammet Bayır dk. 62 ), Regattin , Aminu Umar , Lembi , Ceyhun Gülselam , Musa Çağıran (Özer dk. 87 ?), Cikalleshi
Yedekler: Ahmet Eyüp, Andreas Maso, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Mehmet Güven
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (dk. 49) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Tzavellas, Sackey, N’Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|31
|38
|66
|2Önceki2
|Başakşehir
|32
|25
|66
|3Önceki3
|Fenerbahçe
|31
|33
|63
|4Önceki4
|Beşiktaş
|31
|32
|62
|5Önceki5
|Trabzonspor
|32
|7
|49
|6Önceki7
|Sivasspor
|32
|-4
|48
|7Önceki6
|Göztepe
|31
|0
|47
|8Önceki8
|Kayserispor
|31
|-7
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|32
|-2
|43
|10Önceki10
|Bursaspor
|31
|-1
|39
|11Önceki11
|Yeni Malatyaspor
|31
|-6
|39
|12Önceki13
|Alanyaspor
|32
|-5
|36
|13Önceki12
|Akhisar Bld. Spor
|31
|-10
|36
|14Önceki15
|Konyaspor
|32
|-3
|35
|15Önceki14
|Antalyaspor
|31
|-17
|35
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|32
|-9
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|31
|-15
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|32
|-56
|12
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla sol kanattan topla buluşan Villafanez’in ortasında ceza sahası içinde Douglas’ın şutu üstten auta çıktı.
13. dakikada Welinton’un ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
33. dakikada Villafanez’in savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Emre Akbaba’nın şutu filelere gitti. 1-0
40. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Douglas’ın şutunda Karcemarskas gole izin vermedi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
46. dakikada Lumanza ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla topu penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.
49. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun Gülselam'a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu. 1-1
55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre’nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas’ta kaldı.
65. dakikada Tzavellas'ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafenez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.
Premier Lig'de Brighton sahasında ManU'yu yenip kümede kaldı!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle