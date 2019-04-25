Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın iddaa oranı...
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk ayağı golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanş öncesi son gelişmelere göz atalım...
- İstanbul’da oynanan ilk maçın berabere bitmesi Yeni Malatyaspor’un avantajına gibi görünse de karşılaşmanın golsüz bitmesi onlar için kazanmayı zorunlu hale getirdi.
- Her türlü gollü beraberlik Galatasaray’ın işine yarayacağından ev sahibi ekip galibiyet planları yapıyor.
- Ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla düşüşe geçen Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi hayalini gerçekleştirebilmek için kupayı istiyor.
GALATASARAY
- Ligde şampiyonluk yarışı veren ve kalan 5 maçını kazandığı takdirde kupayı kaldıracak olan Galatasaray’da asıl hedef elbette sezonu 2 kupayla kapatmak!
- Hem Süper Lig'i, hem de Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek duble yapmak isteyen Aslan’da, teknik direktör Fatih Terim kadroda rotasyona sıcak bakmıyor. As oyuncular sahada olacak.
- Galatasaray’ın Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatamo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne 11’i ile sahada olması bekleniyor.
BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!
- İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 5 maçın 4’ü 2-3 gol aralığında tamamlandı. (TGS 2-3)
- Galatasaray, rakibiyle Malatya’da oynadığı 2 maçta da galip gelemedi. (ÇŞ 1X)
- İki takım arasındaki son 4 maçta karşılıklı gol olmadı. (KG YOK)
MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?
Kritik rövanş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihlerinde Galatasaray’ın galibiyeti ön plana çıkıyor. Cimbom'un galibiyetine iddaa'da 1,70 oran açıklanmış durumda.
Üyelerin %50 gibi büyük bir kesimi konuk ekibin kazanacağını düşünürken, %14’lük bir diğer kesim ise karşılıklı gollerden ve 2.5 gol üzerinden yana tercihlerini kullanmış...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Türk Telekom Arena'da oynanan ilk maç golsüz tamamlanmıştı. Galatasaray'da oyuncuların kupadan ziyade lige odaklandığını düşünüyorum. Lig şampiyonluğu onlar adına daha önemli. Hafta sonu da Konyaspor deplasmanına gidecekler. Şu ortamda Yeni Malatyaspor'un finale kalması sürpriz olmaz. Ev sahibi yenilmez denenir.
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