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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.04.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın iddaa oranı...

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Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın iddaa oranı...

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk ayağı golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanş öncesi son gelişmelere göz atalım...

YENİ MALATYASPOR

- İstanbul’da oynanan ilk maçın berabere bitmesi Yeni Malatyaspor’un avantajına gibi görünse de karşılaşmanın golsüz bitmesi onlar için kazanmayı zorunlu hale getirdi. 

- Her türlü gollü beraberlik Galatasaray’ın işine yarayacağından ev sahibi ekip galibiyet planları yapıyor. 

- Ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla düşüşe geçen Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi hayalini gerçekleştirebilmek için kupayı istiyor.

GALATASARAY

- Ligde şampiyonluk yarışı veren ve kalan 5 maçını kazandığı takdirde kupayı kaldıracak olan Galatasaray’da asıl hedef elbette sezonu 2 kupayla kapatmak!

- Hem Süper Lig'i, hem de Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek duble yapmak isteyen Aslan’da, teknik direktör Fatih Terim kadroda rotasyona sıcak bakmıyor. As oyuncular sahada olacak.

- Galatasaray’ın Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatamo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne 11’i ile sahada olması bekleniyor.

Akhisarsporun finaldeki rakibi belli oluyor G.Sarayın iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLER ÖNEMLİ!

- İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 5 maçın 4’ü 2-3 gol aralığında tamamlandı. (TGS 2-3)

- Galatasaray, rakibiyle Malatya’da oynadığı 2 maçta da galip gelemedi. (ÇŞ 1X)

- İki takım arasındaki son 4 maçta karşılıklı gol olmadı. (KG YOK)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

Kritik rövanş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin tercihlerinde Galatasaray’ın galibiyeti ön plana çıkıyor. Cimbom'un galibiyetine iddaa'da 1,70 oran açıklanmış durumda.

Üyelerin %50 gibi büyük bir kesimi konuk ekibin kazanacağını düşünürken, %14’lük bir diğer kesim ise karşılıklı gollerden ve 2.5 gol üzerinden yana tercihlerini kullanmış...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Türk Telekom Arena'da oynanan ilk maç golsüz tamamlanmıştı. Galatasaray'da oyuncuların kupadan ziyade lige odaklandığını düşünüyorum. Lig şampiyonluğu onlar adına daha önemli. Hafta sonu da Konyaspor deplasmanına gidecekler. Şu ortamda Yeni Malatyaspor'un finale kalması sürpriz olmaz. Ev sahibi yenilmez denenir.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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