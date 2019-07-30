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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Akhisarspor moral bozmadı

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Akhisarspor moral bozmadı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam'da sürdüren Akhisarspor, burada oynadığı ikinci özel maçında Türkmenistan'ın FK Ahal takımına 1-0 yenilse de moral bozmadı.

Daha önce de Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak alınan skorların önemli olmadığını vurguladı.

Tüm oyuncularını yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Altıparmak, "6 Ağustos'a kadar Kızılcahamam'da çalışacağız ve özel maçlar oynayacağız. Her geçen gün eksiklerimizi gideriyoruz. Müsabakalarda yaptığımız hataları düzeltiyoruz. Alınan yenilgiler kimseyi yanıltmasın. 7 Ağustos'ta Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finaline kadar toparlanacağız. Hem kupa maçına hem de lige kadar eksiklerimiz giderilecek" dedi.

Akhisarspor moral bozmadı

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