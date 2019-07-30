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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.07.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Göztepe eski futbolcusu Leo Schwechlen ile anlaştı

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Son dakika transfer haberleri: Göztepe eski futbolcusu Leo Schwechlen ile anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sol bek bölgesi için eski futbolcusu Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaştı.

Galatasaray'dan golcü Eren, Menemenspor'dan stoper Veli, Hatayspor'dan sağ bek Murat, Borussia Dortmund'tan orta saha Hüseyin ve Pendikspor'dan on numara Bahadır'ı resmen kadrosuna katıp, Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la el sıkışan Süper Lig ekibi Göztepe, sol bekini buldu. Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncuyla her konuda mutabakata varan sarı-kırmızılıların transferi büyük ölçüde bitirdiği ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın 2017-2018 sezonunda çalıştığı Leo'nun geri gelmesine oldukça sıcak bakması üzerine harekete geçen yönetim, oyuncunun bonservisini almasını bekliyor. Yeni sezonda Erzurumspor'un kadrosunda düşünülmeyen Leo'nun lacivert-beyazlılardan kolaylık beklediği vurgulandı.

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de oynadığı dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis'ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, o sene Play-Off'lar dahil 36 lig maçına çıkıp Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşadı. Ertesi sezon Tuna döneminde Süper Lig'de 22 maç oynayan Fransız stoperde de görev alabiliyor.

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Son dakika transfer haberleri: Göztepe eski futbolcusu Leo Schwechlen ile anlaştı

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