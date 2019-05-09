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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Ajax'a son dakika dramı

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Ajax'a son dakika dramı

Hollanda'nın Ajax takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde İngiltere temsilcisi Tottenham'a evinde 3-2 yenilerek elenmesi, ülke basınında geniş yer aldı.

"Kıl payı" başlığını atan De Volkskrant gazetesi, Ajax'ın, futbolun "rüyalar ülkesinde" geçen Avrupa turunun Amsterdam'da dramatik bir şekilde son bulduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde finali son saniyelerde karşı takımın golü ile kaçırdığını belirtti.

Buna rağmen Ajax'ın bu yıl harika bir Avrupa serüveni yaşadığını ve bunun hatırlarda kalacağını kaydeden gazete, genç takımın her ülkede taze oyun stili ile istediğini aldığını fakat kupanın İngiltere'ye gideceğini aktardı.

"Ajax'a son dakika dramı" başlığını atan NRC gazetesi de Ajax'ın maçın ikinci yarısında 2-0 üstünlüğünü karşı takıma verdiğini, güzel bir Şampiyonlar Ligi kampanyasına acımasız bir son vererek yarı finali geçemediğini yazdı.

"Ajax son dakikada tökezledi" başlığını atan De Telegraaf gazetesi de Amsterdam'ın Ajax'ın elenmesine ağladığını ve ülkedeki neredeyse bütün futbolseverlerin hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu NOS da "Acı veriyor. Ajax Şampiyonlar Ligi Finali'ni son anda kaçırdı" başlığını atarken, Algemeen Dagblad gazetesi "Ajax mücadele ederek elendi" başlığını kullandı.

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Ajaxa son dakika dramı

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