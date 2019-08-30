Ahmet Ürkmezgil: 'İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum'
Beşiktaş Yönetim Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerini değerlendirdi.
Ürkmezgil, rakip seçme ve ayırma bir lükslerinin olmadığını belirterek, "Bizim grubumuz da güçlü bir grup. Mevsim şartları açısından düşünüldüğünde korkulmayacak rakipler. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Beşiktaş Avrupa'da iyi sonuçlar alan bir kulüptür. Yine iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.
Beşiktaş'ın gruptaki rakiplerinden Braga'nın, geçtiğimiz sezon Porto'ya 3-2 kaybettiği maçın özetini izliyoruz...
Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Ürkmezgil şöyle konuştu:
"Transferleri başkanımız ve arkadaşlarımız sıkı bir elketen geçirerek yaptıklar. İnce eleyip sık dokudular. Nokta transferler oldu. Maddi olarak uygun ve gerçekten istenen yerlere transfer yapıldı. İnşallah hayırlı olur. Evet herkesin Burak'ın sakatlığından sonra Avrupa Ligi'ni de düşünerek forvet transferi düşüncesi var. Bizim de böyle bir düşüncemiz var. Ama transfer konusunu gizlilik ve titizlik içerisinde yürütülüyor. Dolayısıyla ben de açıklanmadan bir saat öğrenci öğrenmiş oluyorum."
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