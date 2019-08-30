UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcilerimizin Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir olduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. Beşiktaş’ın 1., Başakşehir’in 3. ve Trabzonspor’un 4. torbadan katılacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 48 takım bulunuyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler Avrupa Ligi kura çekimine çevrildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yapılacak kuranın ardından belli olacak.
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.
Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR
4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Heyecan beIN SPORTS 1, beIN SPORTS Haber ve Eurosport ekranlarından naklen takip edilebilecek.
İlk hafta maçları 19 Eylül'de
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.
Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
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