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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
22.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Ahmet Ürkmezgil: Babel Galatasaray'a hayırlı olsun

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı." dedi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim" dedi.

Ürkmezgil, sezon değerlendirmesinden, yeni sezon hedeflerine, teknik direktör arayışlarından transfere kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Sezon değerlendirmesi yaparken, "Güzel bir lig oldu. Bir takım yenilikler oldu. Bunlardan en önemlisi VAR'dı. Günahıyla ve sevabıyla bir alışma dönemi geçti. Düşünüldüğü kadar maalesef fayda getirmedi. Bu bir yenilikti ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir hadiseydi. Bizde belki de tam randımanlı olmadı ama lig maçları çekişmeli geçti. Son haftaya kadar çekişmeli ve hala bir düşme tehlikesi olan takımların netleşmediği bir lig yaşadık. Şampiyonluk yarışında 3-4 favori takım vardı ve bunlardan birisi de Beşiktaş'tı. O anlamda da çekişme yaşandı. Güzel bir lig geçti ve şampiyon olan takıma da başarılar diliyoruz. Diğer takımlarımıza da yeni sezon için başarılar dilerim. Düşen takımların da yeniden Süper Lig'e dönmesini diliyoruz" diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Teknik direktör seçimi konusunda sezon sonunu beklediklerini belirten Ürkmezgil, "Biz prensip olarak kendi hocamız görevdeyken ve diğer hocalar da kendi takımlarının başındayken, şampiyonluk iddiamız da sürerken bu işlerin içinde olamazdık. Bundan sonra o çalışmalara da başlayacağız" dedi.

"GİDECEK OYUNCULAR İÇİN NET KARAR YOK"

Transfer çalışmaları olduğuna değinen Ürkmezgil, "Bütün raporların toplanması lazım. Teknik direktör olayı belli olsun, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda tabii ki bir kanaat var ama netleşmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

"GELECEK YIL FARKLI OLACAK"

Yeni sezonun daha çekişmeli geçeceğini dile getiren Ürkmezgil, "Önümüzdeki yıl çok farklı geçecek. Fenerbahçe'nin yarıştan erken kopmasıyla oluşan bir eksiklik vardı ve her zaman hissedildi, Trabzonspor bu yarışın içine geç girdi. Önümüzdeki sene yeni bir federasyon olacak o manada da yenilik söz konusu. VAR'ın da daha çok oturacağını düşünerek daha kaliteli, daha güzel ve daha çekişmeli bir lig olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"BABEL GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını söyleyen Ürkmezgil, "Hayır, bir girişimimiz olmadı. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolladığımız bir oyuncu için bir yıl sonra böyle bir davranışımız zaten olamazdı. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Ahmet Ürkmezgil: Babel Galatasaraya hayırlı olsun

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