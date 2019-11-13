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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ziyaret

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Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ziyaret ederek başarı diledi.

Çebi, Başkan Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı ile sohbet ederken hakemlerin yaptığı hatalar kosunuda fikir alış verişinde bulundu. Kulüplerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündemdeki sorularla ilgili konuşurken hakem konularında titiz ve hassas olduklarını belirtti. 

 Çebi ise "Biz de bu konuda çok üzgünüz gereğinin yapılmasını düşünüyoruz. Biz kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın gerekeni yapacağına inanıyoruz. Gerekenin yapılmadığını görmeden gereksiz tepkiyi doğru bulmuyoruz. Aşırı tepkinin karşısında sonuç almak değil sonuca gitmek önemlidir. Kısaca şov olsun diye tepki göstermek değil sonuca gitmenin daha mantıklı olacağı inancındayım" dedi

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ise Türkiye'deki tüm kulüplere eşit mesafede yaklaştıklarını ve sorunları hep birlikte çözmek için mücadele ettiklerini söyleyerek Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini kongrede kazanmalarından dolayı teşekkür etti.

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Ahmet Nur Çebiden TFFye ziyaret

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