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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
13.11.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta kritik zirve! Ljajic ve Oğuzhan...

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Beşiktaş'ta performansları henüz beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve Oğuzhan'la özel görüşme yapılacak. Teknik ekip, iki futbolcunun da form grafiğinin yükselmesi için özel çalışma yapıyor.

Beşiktaş'ta son 5 maçta toplanan 13 puan, siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden bırakmıyor. Takımın yükselen performansına karşın beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'la ilgili özel çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. 

Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrılan Adem Ljajic'in, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı sergilemesi için çalışmalar yapılıyor. Bu futbolcuyla sık sık bire bir görüşmelerde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ljajic'in kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor.

Adem Ljajic gibi Oğuzhan Özyakup da Avcı'nın formunu yükseltmesini istediği bir başka isim. Her fırsatta bu futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu belirterek, "Bugün Oğuzhan'ın ismini transfer etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon Euro'luk değeri kullanmak istiyoruz" diyen Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi için bireysel programlar hazırlatıyor.

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Avcı takımın başında olacak

Denizlispor maçının ardından 3 gün izin yapan Beşiktaş, yarın sabah yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Yaşadığı ağır grip nedeniyle Portekiz'e gidemeyen ve Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek.

Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu da, Avcı'nın elini güçlendiriyor.

Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun mesai harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların kafalarının yalnızca sahada olması için elinden geleni yapıyor.

Beşiktaşta kritik zirve Ljajic ve Oğuzhan...

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