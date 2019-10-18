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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim"

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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim"

 Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim." dedi.

"Güçlü Beşiktaş için güçlü başkan" sloganı ile yola çıkan Ahmet Nur Çebi, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşiktaş başkanlığı gibi çok önemli bir makama aday olurken her şeyden önce ne kadar büyük katkılar verebileceğimi uzunca bir süre düşündüm." sözlerinin ardından şöyle konuştu:

"Önceki dönemimde olduğu gibi Beşiktaş bugün de zor dönemlerden geçmekte. O günlerde nasıl hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıysam bugün de yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber Beşiktaş için tüm imkanlarımı seferber ettim. Beşiktaş'ın geleceğine dair çok kapsamlı tatmin edici ve sağlıklı çözümler ürettik. Kısa orta ve uzun vadeye göre farklı projeler hazırladık. Kısa vadede sorunlarımızı çok iyi tespit etmiş durumdayız bu kapsamda Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu her tür desteği sağlamaya hazırız. Daha önce de defalarca söylediğim gibi kulübümüzle aramdaki maddi konuları kamuoyu ile paylaşmaktan hep imtina ettim, yine aynı noktadayım. Ancak Beşiktaş camiası çok iyi bilmelidir ki ben ve arkadaşlarım bu güce fazlası ile sahibiz. Gerektiğinde gereğini yaparız.”

- "Beşiktaş başkanlığı tam zamanlı mesai gerektirir"

Aday olmaya karar verdiği günden itibaren Beşiktaş'ın hayatındaki önceliğinin birinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Çebi, "Ben ısrarla şu konuyu vurguladım; Beşiktaş başkanlığı tam zamanlı mesai gerektirir, başkanın ve yönetim kurulunun varını ve yoğunu vakfedeceği çok önemli bir görevdir. Başka dernek grup ve oluşumlarda başkanlık ya da aktif görev alınarak idare edilebilecek bir makam değildir. Ben Beşiktaş başkanlığına aday olduğumda şirketlerimdeki bütün yetkilerimi kardeşlerime ve profesyonel ekip arkadaşlarıma devrettim." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığı çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ve profesyonel bir ekiple çalıştığını aktaran Ahmet Nur Çebi, "Önümüzdeki süreçte bekleyen sorunların üstesinden gelirken bu yoğun temponun bizi yorması mümkün değil. Bu süreci güçlenerek çıkacağımız bir döneme dönüştürmek için tüm konsantrasyonumuz ile çalışmak için sabırsızlanıyoruz." sözlerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi sözlerine şöyle devam etti:

"Orta ve uzun vadeli planlardan da bahsetmek gerekirse; Beşiktaş'ın daha güçlü öz kaynak düzeni ile günümüz endüstriyel futbol normlarıyla entegre karma bir yapıya ulaşması için çok kapsamlı projeler ürettik. Bu kapsamda öz kaynak düzenini destekleyebilmek için altyapı tesislerimizi hem geliştirip hem de çağdaşlaştıracağız. Bu modernizasyon ve çalışmanın mahsulleri projeksiyonunu yaptığımız çalışmanın temel taşlarını oluşturacak. Mali yapıda hızlı bir iyileşme sağlayabilmek için kulübümüzün ihtiyaç duyduğu maddi desteği sağlayacağımız gibi güvenli ortamı oluşturarak Beşiktaş'ın ticari itibarını da hak ettiği yere el birliği ile ulaştıracağız. Daha önce de net bir şekilde belirttiğim gibi bu imkanları sağlayabilecek güce sahibiz."

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