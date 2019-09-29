Ahmet Dursun patladı! 'Ben olsam...'
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 4-1 yenilmesinin ardından fena patladı.
Siyah beyazlı takımın eski futbolcusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada kaç tane futbolcu koşuyor, mücadele ediyor? Kimler sorumluluk alıyor? Kimler pas almamak için toptan kaçıyor? En kolayı hoca suçlu demekle olmuyor. Valla şu halimle ben de o kadar oynarım." ifadelerini kullandı.
Ahmet Dursun'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşime ulaştı.
İşte o paylaşım:
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