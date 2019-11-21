Ahmet Bulut: "Falcao sonuçta para için geldi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Bulut: "Falcao sonuçta para için geldi"
GeriFutbol Ahmet Bulut: "Falcao sonuçta para için geldi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.11.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Ahmet Bulut: "Falcao sonuçta para için geldi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelirken parasal durumları da düşündüğünü söyledi ve önceden sakatlığının bulunmadığının altını çizdi. Bulut, Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde önemli rol üstlenen isimlerin başında geliyordu.

A Spor'a konuşan ünlü menajer Ahmet Bulut yabancı sınırlamasına karşı olduğunu ve Türk futbolcuların maliyetinin haksız bir şekilde yükseleceğini belirtti.

Bulut, "Yabancı sınırlamasına karşıyım. Maliyet düşmeyecek. Türk futbolcuların fiyatları fazla fırlayacak. Sonuçta Türk futbolcu almanız lazım. Rakamlar da çok astronomik bir hale gelecek." diye konuştu.

Falcao'nun yüksek maliyetle Galatasaray'a gelmediğini söyleyen Bulut , "Neye göre maliyeti yüksek. Falcao gelirken ilk senesinde fedakarlık yaptı. Fedakarlık derken sonuçta çocuk buraya para için geldi. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standarlarında çok uçuk bir para değil. Herkes deklare etti, 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. İmza ücreti de almadı. Sakatlık durumu da başkanın söylediği gibi burada sakatlandı. Oynadı ve umarım 2-3 hafta sonra dönüp burada gerçek Falcao'yu gösterecek. Falcao'yu kimse tartışamaz. Orada 30-35 maç oynadı." ifadelerini kullandı.

Devre arasında yıldız transferi beklemediğini dile getiren Bulut, "Şu anda hiçbir hazırlık yok çok erken. Bütçe önemli. Kulüplerin bütçeleri çok önemli. İlla da star gelmesi gerekmiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Cengiz: Falcao sakat gelmedi, aptal değiliz
Mustafa Cengiz: "Falcao sakat gelmedi, aptal değiliz"

Ahmet Bulut: Falcao sonuçta para için geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle