Mustafa Cengiz: "Falcao sakat gelmedi, aptal değiliz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeminde seçim olmadığını belirterek,"Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. İki yılda üç seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazıkta çakmadık" dedi. Başkan Cengiz ayrıca divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı. Forumun açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, Türkiye’de Süper Lig’de takımların 4 milyar TL geliri ve 14-15 milyar TL gideri olduğunu ifade ederek, "Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Tabi bu yeterli değil. Gider gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Yaraya bir merhem anlamında. Bunun sürekli hale gelmesi için özellikle vergi ile düzenlenmesiyle hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda. Bizim nasıl kar elde ettiğimiz açık ortada. 1 milyar gelir barajını aştık. Bunun en önemli nedeni 2 yıl şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılıp gelir elde etmemi, taraftarımız ve kombine desteği. Bütün rekorları kırdık. Yayın gelirlerinde bir düşme olacak riskimiz o. İki yılda ödediğimiz vergi nakit olarak 288 milyon TL, 200 milyon TL de yapılandırma var. Biz 500 milyon TL'lik vergiyi hallettik. Bunun 300’ünü ödedik.104 milyon TL'yi stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık. Ben çok radikal alınacak kararları bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Bütün kulüp spor yönetimlerinin ekonomik anlamda sürdürebilir yapıya kavuşması şartına inanıyorum. Aksine her gelen yönetim kendi yönetimine göre har vurup harman savuruyor. Toplam 155 milyon Euro transfer yükümlüğümüz var. Her iki ayda bir 200 milyon TL'ye yakın bir bedeli karşılamak durumundayız. Bunu umarız 1-2 yıl dayanabilirsek tamamen düze çıkarıp her gelen yönetimin rahatlıkla sürdürebilir bir hale getirmesine çalışıyoruz. Galatasaray’ın buradaki amacı gelecek kuşaklar içindir" diye konuştu.



"İki yılda üç seçim, zannedersiniz dev bir kaos var"

Galatasaray için halledilmesi gereken konuların olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Size samimi olarak söylüyorum. Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. İki yılda üç seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazıkta çakmadık. Ekmedim bostan yemedim karpuz lafı var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın, bir gönlün sevdanın peşindeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Camiamın ve çalışanlarımın dikkatini, çabasını seçime yönlendirmem. Benim gündeminde başka konular var. Divan kurulunu tanıyorum. Divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum. Bende divan üyesiyim. Divandaki üyeler bizim en saygın üyelerimiz. 25 yılını doldurmuş çok değerli insanlardan oluşuyor. Benim kastım divan başkanlığı kürsüsü bana öyle geliyor" dedi.



"Florya ile bir sorunumuz yok"

Florya’da problem yaşandığı iddialarına da cevap veren Cengiz, "Biz böyle bir şey olduğu anda bunu inceden lafta sokuşturmayız. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. Biz çocukluk aşkımızın peşindeyiz. Florya ile bir sorunumuz yok. Hocayla daha dün düğündeydik. O da gülüyor biz de gülüyoruz. Ben baskete, voleybola hiç birine karışmıyorum. Florya’nın bir sorunu varsa Abdurrahim Bey anlatır. Böyle yargıya nasıl varıyorlar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.



"Falcao'nun tedavisi sürüyor, dönüşü fazla sürmez"

Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao'nun sakatlık durumu ile ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Falcao ile ilgili bir sorun yok. Tedavisi sürüyor. Aşırı yüklendi ve ondan ötürü hiç olmayan aşil tendonu iltihap oluşturuldu. Üst düzey futbolcu bunlar. Farklı tedaviler gerekiyor. İspanya’ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü. Trabzonspor maçına inşallah yetişir. Falcao’yu Real Madrid de istedi ama gelen bir talep yok. Falcao Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmete edecek" şeklinde konuştu.

"Aptal değiliz, sakat almadık"

"Falcao sakat geldi" iddialarına da tepki gösteren Mustafa Cengiz "Falcao'nun ayağında ödemli iltihap oluştu. Doktorlar, 'En az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli' dediler. Aşil tendonu önemli. Falcao sakat gelmedi, kimse salak değil, biz de değiliz! Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız." ifadelerini kullandı.

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