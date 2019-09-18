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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.09.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: TFF'yi uyardık

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Ahmet Ağaoğlu: TFF'yi uyardık

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in henüz 4. haftasında yaşananlara bakıldığında çok ciddi bir sıkıntının bulunduğunu belirterek, lig başlamadan önce kurullarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uyardıklarını söyledi.

Getafe maçı için İspanya'da bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşmanın oynanacağı Alfonso Perez Stadyum'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Uzun bir aradan sonra Avrupa'da tekrar gruplarda yer almalarının kendileri için gurur verici olduğunu belirten Ağaoğlu, "Böyle bir heyecana ihtiyacımız vardı. Eleme aşamasında yaptığımız maçlarda gerçekten sıradan takımlarla yapılan maçlar değildi. Güçlü takımlarla yaptık maçları. Bu maçlarda biraz hırpalandık. Bu maçlar sonrası meydana gelen sakatlıklar canımızı sıktı. Özellikle hücum gücümüzü etkileyen sakatlıklar bunlar. Hocamızın da belirttiği gibi bir takım oyunu oynuyoruz ve bu takım oyunu içerisinde aynı cesareti, aynı direnci, aynı yürekliliği ortaya koyduğu takdirde, buradan yüzümüzün akıyla, iyi bir sonuçla çıkacağımızı umut ediyorum" dedi.

"Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız olduğu bir süreçten geçiyoruz"

Sturridge hakkında önce yerel medyada, bugün ise ulusal basında haberler çıktığını belirten Ağaoğlu, "Daha sezon başında Gençlerbirliği maçında alınan bir beraberlikten sonra takımı başarısızmış gibi göstermek, takım psikolojisini direkt olarak etkileyecek bir takım şeylerle karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi, Sturridge'in 650 bin TL maaşını alamadığı ve almadığı için sahaya çıkmadığı şeklinde önce yerel medyada, sonra ulusal medyada başlayan bir haber. Böyle bir şey birilerine haber olarak ulaşmış olabilir ama bu haberin doğrulanacağı yer Trabzonspor Kulübü'dür. Böyle hassas bir dönemde böyle bir haberin çıkması doğal değil. Sturridge imzayı attığı zaman ilk iki ay parasını peşin almıştır. Trabzonspor Kulübü'nün hiçbir oyuncusuna, teknik kadrosuna ve idari personeline hiç bir borcu yok. Bu birilerine garip gelebilir. İngiltere'de çıkan bir gazetenin haberinden yürüyerek, Sturridge'in lisansının iptal edileceği yönünde çıkan haberler, haber yapılması çok hassas bir süreçten geçtiğimiz dönemde ilginç. Yeni katılan oyuncularımızla geçen seneki mücadelenin bir benzerini vermek için her zamankinden fazla desteğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu kadar üzerimize gelinmesi, kent içerisinden bu haberlerin yapılması, bu takıma vereceği zararı herkesten daha iyi bildiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ayıp bir şey"

Bazı oyuncuların oynaması için Teknik Direktör Ünal Karaman'a bir takım telkinlerde bulunduğu şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Bu haberler artık piramitüre. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun başkan olduğu veya yönetici olduğu kulüpte böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu ayıptır. Bu tip işler yapan kulüp başkanlarını ve idarecilerini ben yıllardır kınamışımdır. Bu görevi yapan insanlara inandığınız için bu görevlere getirirseniz ve o yetkiyi de ona inandığınız için verirsiniz. Sizin işiniz idaridir. Teknik kadronun işine müdahale sporun içinde telaffuz edilmemesi gereken şeylerdir. Bir takım insanlar buna kendilerini inandırmış olabilirler ama bu yönetim, o yönetim değil. Ben neredeyse 24 saatimi takımla birlikte geçirmeye özen gösteriyorum. Benim işim moral ve motivasyon" ifadelerini kullandı.

"Bugünlerin yaşanacağıyla ilgili TFF uyardık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakemlerle ve kurullarla ilgili olarak yaşanan tartışmaların sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Bugünlerin yaşanacağını biz biliyorduk. Lig başlamadan önce kurullar oluşmadan TFF Başkanı'na Trabzonspor Kulübü olarak gerekli uyarıları yaptık. Kendisinin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama kulüplerin o liyakatta olduğuna katılmak mümkün değil. Zaten olsa bugün geldiğimiz 4. hafta itibarıyla bu kadar ağır eleştiriler, bu kadar ağır hakem kararları üzerinde gündem oluşması doğru değil. İki kulübün birbirini suçlamaları hiç hoş şeyler değil. Bununla ilgili yorumdan bulunmak istemiyorum ama artık bunun çok iyi analiz edilmesi lazım. İkaz ediyoruz ama aldığımız cevap şu; 'Bize inanın bize güvenin.' Biz TFF'ye inanıyoruz ve güveniyoruz. Ama kurullar oluşurken aynı hassasiyetle ben bu kurulların oluştuğuna inanmıyorum. Art niyet mi var? Bu şekilde bakış açısıyla cevap vermeyeceğim ama ortada çok büyük hatalar var.

Gençlerbirliği maçından sonra bir TFF yetkilisiyle görüştüğüm zaman, 'Canım zaten çok da iyi oynamadınız.' Ben iyi oynamadım diye hakem beni sahada cezalandıramaz. 35 dakikada arkadan müdahaleye kırmızı kartı vermek zorunda. Yediğimiz ikinci gol öncesi yapılan faulü vermek zorunda. İyi oynarım, kötü oynarım bu benim sorunum. Hakem adalet dağıtır. Biz oyuncularımızı sahada hakemin adaletine teslim ediyoruz. Ben iyi oynamadım diye kurallar bir anda şekil mi değiştiriyor? Bunun karşılığı bu mu olmalı? 'Takım iyi oynuyor ama bir türlü de skoru yakalayamadı. Ben de devreye gireyim. Olmayan faulü, faul olarak vereyim.' Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Herkes görevinin bilincinde olmak zorunda. Biz böyle saçma sapan işlerin içinde olmak istemiyoruz. Bizim kendi işlerimiz var. İşimize bakıyoruz. Toplumun beklentileri var, Avrupa maçlarımız var. Var, var, var, var. Kurullar, TFF'nin işini kolaylaştırsınlar. TFF Başkanı'nın uğraşmak zorunda olduğu problemlerin tamamına yakını kurulların hatasında oluşuyor. Hoş bir şey mi bu. Bu tartışmalar içerisinde Türk futbolunun marka değerinin yükseleceğine ben inanmıyorum. TFF Başkanı'nın bunlarla uğraşması gerekirken son bir haftadır kurulların yapmış olduğu veya kurulların tartışmaya açık olan kararlarına çözüm bulmakla geçiyor zamanı. Kurullar efektif çalışmalı."

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