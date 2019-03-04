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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.03.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Avrupa'ya gitmeye engel..."

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Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Avrupa'ya gitmeye engel..."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına karşın mücadeleden beraberlikle ayrılmalarıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Ligin ilk yarısında da 2-0 geriye düşmüştük ve 4-2 kazanmıştık. Ancak ikinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı. Takımda belirgin bir yorgunluk var. Akhisarspor, Erzurumspor maçından sonra ara var. O sürede toparlanma şansımız olacak. Sakatların da iyileşeceğini tahmin ediyorum. Elimizdeki malzemeyle verilecek en iyi mücadeleyi veriyoruz. Oyunculara da fazla bir şey söyleyemiyorum. Onlar da ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu sene böyle geçecek. Sezon başında da söylediğim gibi Avrupa Kupaları'nı kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. 2-0'dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Yine bizi bütün bir hafta 'ah, vahla' geçirecek bir sonuç. Futbolcuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiç bir şüphemiz yok. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Kasımpaşa da diken üstünde. Hocaları hastaneye kaldırılmış, onun da vermiş olduğu bir etki var. İkinci yarı bizi sahamıza hapsettiler, onları da tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı. 

"450 milyon TL ödedik ama borç hala aynı" 

Göreve geldikleri 10 aylık süre boyunca 450 milyon TL borç ödediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Ahmet Ağaoğlu, "Ama borç hala aynı yerde duruyor. UEFA'da kupalara katılmamıza engel teşkil edecek dosyaları temizledik. Henüz kendi dönemimizle alakalı borç ödememiz yok. Futbolcu ödemelerini ve geçmişten kalan borçları temizlemeye çalışıyoruz. TFF'nin hazırladığı kulüpler birliğinin de destek verdiği yeni lisans talimatı devreye girerse, en azından bundan 2-3 sene sonra Süper Lig'deki hiçbir kulübün bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağını zannetmiyorum. Çünkü önlem önceden alınmış olacak" diye konuştu.

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