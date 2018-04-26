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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.04.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Ağır fatura... 3 bin liralık su!

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Ağır fatura... 3 bin liralık su!

Galatasaray-Fenerbahçe arasında 22 Ekim 2017’de günü oynanan derbide yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasına sebep olan taraftar L.M.Y.’nin cezası belli oldu. L.M.Y. isimli şüpheliye 3 bin lira para cezası ve 1,5 yıl seyirden yasaklanma cezası verildi.

 

Süper Lig'de 22 Ekim 2017'de Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbide Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı. Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etmiş, Ongun da oyuna geri dönmüştü.

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde L.M.Y gözaltına alınmış, ifadesi ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hakkında 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçu kapsamında kamu davası açılan L.M.Y. İstanbul Adliyesi'nde yargılanıyordu.

3 BİN LİRA CEZA
L.M.Y. hakkında İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonuçlandı. Mahkeme, yargılama sonucu şüphelinin 3 bin lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Söz konusu karar temyiz edilmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi'nce de incelendi. Daire kararı yerinde bularak onadı.

Kararın kesinleşmesi ardından şüpheli L.M.Y.'nin 1 yıl süreyle seyirden yasaklanması da kesinleşti. L.M.Y., toplamda 1.5 yıl süreyle seyirden yasaklanmış olacak. (Sabah)

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