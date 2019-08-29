Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum
GeriFutbol Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
29.08.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adil Rami, "Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıraya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami; kulübe geliş sürecine, Fenerbahçeye dair düşüncelerine ve basında özel hayatıyla ilgili çıkan iddiaların haksız olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını belirten Adil Rami, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle uyum içerisinde çalışıp elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıraya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Altay idmana katılmadı
Altay idmana katılmadı

"BANA KARŞI ORTAYA ATILAN İDDİALAR KİŞİLİĞİMİ YANSITMIYOR"

Özel hayatı hakkında da konuşan Rami, Bana karşı ortaya atılan iddialar, benim kişiliğimi yansıtmıyor ve bu iddiaları avukatım tarafından yakından takip ediliyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim dedi. 

Adil Rami daha önce kadına yönelik şiddete karşı yer aldığı projelere dair de "2019’un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneği’nin yüzüydüm ve genel olarak sporda ve özellikle de futbolda kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler’in yanında yer aldım. Ayrıca kulübüm Fenerbahçe’nin de desteklediği HeForShe tarafından da bir davet aldım fakat Dünya Kupası nedeniyle katılım gösteremedim. Bu konu ile ilgili desteğimi de devam ettireceğim ve ilerleyen dönemde için de çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerim devam ediyor şeklinde konuştu.

Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum

Öte yandan Adil Rami sarı-lacivertlilerin toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine öncülük ettiğini duyduğunu söyleyerek, Fenerbahçe’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki yeri adına birçok projeye öncülük ettiğini duydum. Bu yapının bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve ilerleyen dönemde HeforShe başta olmak üzere yürütülen tüm kampanyalara katılmaktan mutlu olacağım. Bunu kulüp yetkilileri ile de paylaştım diye konuştu.

Adil Rami: Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Son dakika: Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Son dakika: Radamel Falcao'dan Galatasaray yanıtı! Transfer...
Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet
Son dakika transfer haberleri: Aleksic Başakşehir'e, Robinho Sivasspor'a!