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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Adil Gevrek açıkladı! Erol Bulut'a yurt dışından teklif...

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Adil Gevrek açıkladı! Erol Bulut'a yurt dışından teklif...

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik direktörleri Erol Bulut'a yurt dışından tekliflerle geldiği iddiası için, şu an bir şey söyleyemeyeceklerini, ligde kalan 6 maça odaklandıklarını söyledi.

Adil Gevrek, Kalamış'ta bir otelde düzenlenen 17. Türkiye Spor Ödülleri töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımdaki geleceğiyle ilgili Gevrek, "Bizim ligde 6 maçımız var. Biz 6 değil, 8 maç diyoruz. Çünkü inşallah kupada da final oynarız. Hocamızla alakalı konularda şu an bir şey söyleyemiyoruz. Sezon sonuna kadar devam ediyoruz." dedi.

Ligin ilk yarısında çok iyi bir performans gösterdiklerini ancak ikinci yarıda bazı sebeplerden dolayı düşüş yaşadıklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu: "İlk yarıyı 29 puanla 3. sırada bitirdik. İkinci yarı iyi başlayamadık. Bazı sebepleri de vardı. Futbolda çok fazla mazeret olmaz ama sakatlarımız vardı. Şanssızlıklar oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Dünkü maçta da biraz şanssızlık, kısmetsizlik vardı. Bazen çok iyi oynayıp, kazanamayabilirsin. Futbolda böyle şeyler var. Biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak hem maddi anlamda hem sportif anlamda hem de alt yapı ve tesisleşme anlamında çalışmalar yapıp, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde sonuçlandırıp, ilk 6'da ligi bitirmek istiyoruz. Şu anda 5. sıradayız. Kupada da final oynamak istiyoruz."
Adil Gevrek, şampiyonluk yarışındaki takımlara da başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

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