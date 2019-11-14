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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı: 'VAR yüzde 100 olmalı, yabancı sınırı...'

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Acun Ilıcalı: 'VAR yüzde 100 olmalı, yabancı sınırı...'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, DMAX'te yayınlanan 'Aslında?' programında spora olan ilgisi ve Türk futbolu hakkında açıklamalar yaptı.

DMAX’te yayınlanan ‘Aslında?’ programına Acun Ilıcalı konuk oldu. Spor dünyası ve kendisi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında yer alan önemli ifadeler şu şekilde:

"Yerliyi öyle görünce yabancı da havaya giriyor zaten"

"Fenerbahçe'ye baktığın zaman iyi oynaması kötü oynaması başka bir şey ama kendini paralayan futbolcular görüyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Yerliyi öyle görünce yabancı da havaya giriyor zaten. Ben yabancının sınırsız olmasından ama yerlinin de kullanılmasından yanayım."

"Futbolla aramızdaki fark şu; biz tam bilinmezden gidiyoruz. Futbolda çok ciddi performans üzerinden gidiliyor. Bizimki daha altıncı hislere hitap eder, futbolda doğru açıdan baktığın zaman yüzde 80'lerde başarı sağlarsın. Futbol normalinde çok sıkıcı bir spor bence. Biz şimdi bu işin içine düşmüşüz ama normalde seyredebilecek bir şey değil 90 dakika."

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"Yüzde yüz olması gereken bir olay"

"Çok büyük fodepar var şu an VAR konusunda. Ama çok da faydalı bir şey olarak görüyorum. Yüzde yüz olması gereken bir olay futbolda. Şu anda ayarını yapamadılar."

‘Ben büyük kanallarda futbolun yeri olduğunu düşünmüyorum. Benim halı sahada bir maçı kaybetmem için karşı takımın başka boyutta bir takım olması lazım. Aktif sporcu olacak. Aktif sporcuları yeneriz diye bir iddiam yok. Onun dışında çok zor yenerler.’ Bağış Erten’in maçları uzatmak için halı saha mı aldın sorusuna Acun Ilıcalı gülerek ‘Halı saha almadım, TV8’i aldım otoparkı halı saha yaptım. Futbol kazansın ilk işim o oldu’ şeklinde yanıt verdi.

"Takımı ayakta tutan açıklamalarını duyarsınız"

"Travmatik maçlarda Fatih Hoca'nın genelde kucaklayıcı ve takımı ayakta tutan açıklamalarını duyarsınız."

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