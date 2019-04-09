Açıkladılar! Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a...
Sezon sonu Benfica'yla sözleşmesi sona erecek olan Andreas Samaris'in Galatasaray'a gelmek istediği iddia edildi.
Yunan basınına göre; Benfica'dan yıllık 600 bin euro kazanan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Samaris, Galatasaray ile ilk görüşmeyi yaptı.
İstanbul'a gitmek isteyen Yunan orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın teklifini yükseltmesini istiyor.
Mitroglou'ndan da bilgi aldığı belirtilen tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak Benfica'dan aldığı ücretten çok daha fazlasını talep ettiği belirtildi.
Yunan oyuncu, benzer şartlarda bir teklif gelmesi halinde ise Portekiz'de kalmaya daha yakın...
2014 yılından bu yana Benfica forması giyen Samaris bu sene takımıyla 19 maça çıktı ve 2 gol 2 asist yaptı.
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