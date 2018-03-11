Abdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler Futbol HaberleriAbdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...
Futbol Abdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...
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Sıradaki Haber:Nefes kesen maçta gülen Dortmund!

Futbol
11.03.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Abdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...

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Abdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray - A.Konyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

Abdurrahim Albayrak’ın kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

“Şarkı söyleyerek buraya geldik ama beklemediğimiz bir gol yedik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Zira teknik heyeti değişmiş bir takım vardı karşımızda. Maça asılacaklardı, tedbirleri almıştık ama hesap çarşıya uymadı. Çok gol pozisyonuna girdik. Goller, hatta penaltı kaçırdık. Devre arasında muhteşem bir konuşma oldu. Bu maçı alacağımıza inandık. Kenetlendik, birlik olduk. Buradan taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle de puanımızı 53'e yani memleketim Rize'nin plakasına çıkardık.”

"Derbiler içeride de dışarıda da olsa önemlidir. Bu maçı en azından kayıpsız atlattık. İkinci devre bende 'kırmızı kart olur mu' gibi değişik korkular vardı. Şükürler olsun olmadı. Fenerbahçe maçına gideceğiz, iyi oynayacağız ve iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün onlar da 2-0 gibi net bir skorla kazandılar. İnanıyorum ki futbolseverlere iyi bir maç seyrettirir ve inşallah kazanan taraf biz oluruz."

BENİ SANDILAR, HASAN ÇIKTI!
"Hasan Şaş da benim gibi. Herkes benim rahatsızlandığımı tahmin ederken Hasan çıktı... Hatta 'ikisinin arasına ambulans koyalım' diye espri yapanlar da vardı. Bütün sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Geçen hafta 'bahar havası' demiştim, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Mustafa Cengiz başkanım hafta içi İsviçre'ye gitti ve geldi. İyi hazırlanmıştık. Aşağı yukarı 2 buçuk saatlik bir görüşme oldu. Ayağının tozuyla geldi ve bir toplantı yaptık. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki bir hafta içinde daha önemli işler de yapacağız. Ceza almamak için ne gerekiyorsa yapacağız. "

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da sabah 8'den gece 22'ye kadar çalışıyorlar. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere gecelerini gündüzlerine katan arkadaşlarımın hepsini takdir etmek gerekiyor. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş, yerine getirilmeyen taahhütler var. Bütün bu taahhütlerin altından kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz."

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