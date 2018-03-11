Abdürrahim Albayrak'tan derbi açıklaması! Fenerbahçe...

Abdurrahim Albayrak’ın kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar şöyleydi:

“Şarkı söyleyerek buraya geldik ama beklemediğimiz bir gol yedik. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Zira teknik heyeti değişmiş bir takım vardı karşımızda. Maça asılacaklardı, tedbirleri almıştık ama hesap çarşıya uymadı. Çok gol pozisyonuna girdik. Goller, hatta penaltı kaçırdık. Devre arasında muhteşem bir konuşma oldu. Bu maçı alacağımıza inandık. Kenetlendik, birlik olduk. Buradan taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle de puanımızı 53'e yani memleketim Rize'nin plakasına çıkardık.”

"Derbiler içeride de dışarıda da olsa önemlidir. Bu maçı en azından kayıpsız atlattık. İkinci devre bende 'kırmızı kart olur mu' gibi değişik korkular vardı. Şükürler olsun olmadı. Fenerbahçe maçına gideceğiz, iyi oynayacağız ve iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Rakibimiz de çok güçlü. Bugün onlar da 2-0 gibi net bir skorla kazandılar. İnanıyorum ki futbolseverlere iyi bir maç seyrettirir ve inşallah kazanan taraf biz oluruz."

BENİ SANDILAR, HASAN ÇIKTI!

"Hasan Şaş da benim gibi. Herkes benim rahatsızlandığımı tahmin ederken Hasan çıktı... Hatta 'ikisinin arasına ambulans koyalım' diye espri yapanlar da vardı. Bütün sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Geçen hafta 'bahar havası' demiştim, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Mustafa Cengiz başkanım hafta içi İsviçre'ye gitti ve geldi. İyi hazırlanmıştık. Aşağı yukarı 2 buçuk saatlik bir görüşme oldu. Ayağının tozuyla geldi ve bir toplantı yaptık. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki bir hafta içinde daha önemli işler de yapacağız. Ceza almamak için ne gerekiyorsa yapacağız. "

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da sabah 8'den gece 22'ye kadar çalışıyorlar. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere gecelerini gündüzlerine katan arkadaşlarımın hepsini takdir etmek gerekiyor. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş, yerine getirilmeyen taahhütler var. Bütün bu taahhütlerin altından kalkmak için gece gündüz çalışıyoruz."