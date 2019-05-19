Abdurrahim Albayrak: "Çok ağladığım geceler oldu"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 22. şampiyonluklarını elde ettikleri Başakşehir maçının ardından konuştu.
Zorlu günler geçirdiklerini belirten Albayrak, "Bütün yorgunluğumuzu, sıkıntıları attığımız maç oldu. Bize bugünü yaşatan yüce Allah'a şükürler olsun. Takıma, teknik heyete, yönetime de ayrı ayrı teşekkür ederim. Zorlu günler geçirdik, uyumadığım, çok ağladığım geceler oldu. Bu sabah da ağladım. Bana çok yüklendiler. 'Hep şampiyon olacağız, inanın, acele etmeyin' dedik. Yüce Allah'a bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Kimse bizden şampiyonluk beklemiyordu. Tecrübeye dayanarak konuşuyoruz, 6 kez yönetimde oldum, 6 kez de şampiyonluk yaşadık." ifadelerini kullandı.
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