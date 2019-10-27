Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray galibiyeti sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı.
Abdullah Avcı, "Hiç kimseye acımadan bu aile mücadele ederse, biririne yardımcı olurlsa, el ele tutarsa neler yapabileceğini herkese gösterdi. Herkes bu anlamda ben de, siz de sorgulayın ama var olan bir şey var: Beşiktaş!.. Burası başka bir duygu, Biz yarışa döndük. Bu duyguyu yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık" şeklinde konuştu.
Maç sonu Abdullah Avcı'nın soyunma odası konuşması 💪 pic.twitter.com/2EKeN0CVUH— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2019
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