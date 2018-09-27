Abdullah Avcı'dan Elia, Arda ve Emre açıklaması

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, "Erol hoca ile beraber çalışmıştık. Şimdi o kendi başına. Yeni Malatyaspor, geçen sezondan itibaren takım savunmasını en iyi yapan ekiplerden bir tanesi. İki iyi takım karşılaşacak. Biri daha çok takım savunması, diğeri set oynayacak gibi duruyor. Altıncı hafta itibarıyla lideriz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sabırlı, sakin, oyun disiplinine bağlı bir takıma karşı, aklımız ve sabrımızla kazanmak isteyeceğiz. Umarım güzel bir maç olur." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, şampiyonluğa olan inancına değinerek, "İnanmazsan başaramazsın. Son iki senede yarışın içinde olduk. Bizim için harika bir durum. Yarıştığımız takımlar, ligimizin tarihi ve şampiyonluk kültürü olan ekipler. Bunların içinde oyun kalitesiyle saygı görüyoruz. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Ciddi rakiplerle sonuna kadar yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avcı, son iki sezonda şampiyonluk yarışında olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Yarıştığımız takımlar arasındaki puan ortalamamız hepsinden daha iyiydi. Orada bir lig yapılsa biz şampiyon olurduk. Genelde düşen takımlara çok puanlar verdik. Maça hazırlanma, odaklanma ile o maçların ciddiyetini ve önemini biraz daha vurgulama konularında dersler çıkardık."

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin bugün açıklanacağını anımsatan Avcı, "Bu tür organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi harika bir durum. Bu tür organizasyonlara talip olabilmek de önemli. Bunların küçüklerine ve büyüklerine katıldım. Organizasyon açısından harika işler yapıyoruz. Küçük kriterleri yerine getirebiliriz. Statlarımız yeni. Yapabilecek güçteyiz. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Umarım bugün güzel bir haber alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Stefano Napoleoni ile Eljero Elia'nın sakatlıklarının devam ettiğini, Arda Turan'ın da cezasının sürdüğünü belirtti. Avcı, kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının geçtiğini ve iyi durumda olduğunu kaydetti.



- Mert Günok: "Sezon sonunda olmak istediğimiz yerdeyiz"



Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok ise sezon sonunda şampiyonluk istediklerini söyledi.

Süper Lig'de 6. hafta itibarıyla lider olduklarını hatırlatan Mert, "Sezon sonunda olmak istediğimiz yerdeyiz. Önümüzde Evkur Yeni Malatyaspor maçı var. Rakibimiz de bizim gibi ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin en az gol yiyen takımı olduklarına değinen 29 yaşındaki file bekçisi, "Takım olarak defans ve hücum yapıyoruz. Takım savunması anlamında iyi işler yaptığımız için bu sene az gol yiyerek lige başladık. Bunun sonuna kadar sürmesi için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, hedefinin yeniden A Milli Takım'a seçilmek olduğunu vurgulayarak, "Daha önce milli takıma seçildiğim zamanlar oldu. Sürekli oynadığım bir dönemdeyim. İyi bir performans gösterdiğim takdirde yeniden milli takıma seçileceğimi düşünüyorum. Takdir hocalarımızın." şeklinde görüş belirtti.

Mert, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun "Türkiye'de kaleci yok." ifadesinin hatırlatılması üzerine, "O cümlenin gelişigüzel söylendiğini düşünüyorum. Manasının gerçek anlamda olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çok değerli kaleciler var. 'Türkiye'de kaleci yok.' dersem arkadaşlarıma da kendime de saygısızlık etmiş olurum. Çok iyi performans sergileyen arkadaşlarım var. Kim hak ediyorsa onun çağrılacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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