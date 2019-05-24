Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza
Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında Medipol Başakşehir'in başında son maçına çıkacak olan Abdullah Avcı gelecek hafta siyah beyazlı ekibe 3 yıllık imzayı atıyor. Tecrübeli teknik adamın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Lucescu ısrarını kıran siyah-beyazlı yöneticilerin istediği oldu ve Abdullah Avcı ile anlaşıldı.
Avcı ile siyah-beyazlıların önceki gün bir araya geldiği ve tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi. Avcı'nın bugün Başakşehir ile ligde son maçına çıktıktan sonra gelecek hafta içinde kendisini Beşiktaş Teknik Direktörü yapacak imzayı atacağı belirtildi. Anlaşma süresi ise 3 yıl...
Tecrübeli teknik adamın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.
Abdullah Avcı, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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