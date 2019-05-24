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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

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Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu akşam Aytemiz Alanyaspor karşısında Medipol Başakşehir'in başında son maçına çıkacak olan Abdullah Avcı gelecek hafta siyah beyazlı ekibe 3 yıllık imzayı atıyor. Tecrübeli teknik adamın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.

Epureanu bombası patlıyor
Epureanu bombası patlıyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Lucescu ısrarını kıran siyah-beyazlı yöneticilerin istediği oldu ve Abdullah Avcı ile anlaşıldı.

Avcı ile siyah-beyazlıların önceki gün bir araya geldiği ve tarafların anlaşmaya vardığı ifade edildi. Avcı'nın bugün Başakşehir ile ligde son maçına çıktıktan sonra gelecek hafta içinde kendisini Beşiktaş Teknik Direktörü yapacak imzayı atacağı belirtildi. Anlaşma süresi ise 3 yıl...

Tecrübeli teknik adamın pazarlıklar sırasında teknik ekibine karışılmamasını istediği ve bunun da kabul gördüğü öğrenildi.

Beşiktaştan ilk transfer: Charles Kabore...
Beşiktaş'tan ilk transfer: Charles Kabore...

Abdullah Avcı, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıkları maçın ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Avcı'dan Terim'e çok sert sözler! "Çete halinde..."Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile oynadıkları şampiyonluk maçının ardından çok sert konuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e eleştiride bulunan Avcı, "Burada gol attığın vakit kulübeye saldırı oluyor. Bir teknik adam çete halinde kulübeye saldıracak, hakaret edecek buradan söyleyemiyorum. Dördüncü hakem müdahale etmiyor" sözleriyle yüklendi.
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Abdullah Avcıdan Beşiktaşa 3 yıllık imza

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