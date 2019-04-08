Abdullah Avcı topun başında
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcuların ise 5'e 2 top kapma ve pas ile dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla idmanı tamamladığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 10 Nisan Çarşamba günü devam edecek.
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Avcı, 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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