Başakşehir'in kalan maçları
Liderliğini bu hafta da devam ettiren Başakşehir, Süper Lig'de tarih yazıp şampiyon olabilecek mi? Herkes İstanbul ekibinin kalan 7 maçını merak ediyor. İşte bitime haftalar kala liderin kalan maçları...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup edip liderliğini devam ettiren Başakşehir, tarihindeki ilk şampiyonluğa çok yakın.
Bitime 7 hafta kala 51 puanla takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Başakşehir, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı haftada Beşiktaş'la mücadele edecek. Bu iki maç zirvenin şekillenmesini sağlayacak.
28. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Başakşehir'in kalan tüm maçları ise şöyle;
28. hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. hafta
Başakşehir - Çaykur Rizespor
30. hafta
Başakşehir - Göztepe
31. hafta
Sivasspor - Başakşehir
32. hafta
Başakşehir - MKE Ankaragücü
33. hafta
Galatasaray - Başakşehir
34. hafta
Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
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