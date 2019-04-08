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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Başakşehir'in kalan maçları

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Başakşehir'in kalan maçları

Liderliğini bu hafta da devam ettiren Başakşehir, Süper Lig'de tarih yazıp şampiyon olabilecek mi? Herkes İstanbul ekibinin kalan 7 maçını merak ediyor. İşte bitime haftalar kala liderin kalan maçları...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup edip liderliğini devam ettiren Başakşehir, tarihindeki ilk şampiyonluğa çok yakın.

Bitime 7 hafta kala 51 puanla takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Başakşehir, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı haftada Beşiktaş'la mücadele edecek. Bu iki maç zirvenin şekillenmesini sağlayacak.

28. haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Başakşehir'in kalan tüm maçları ise şöyle;

28. hafta
Beşiktaş - Başakşehir

29. hafta
Başakşehir - Çaykur Rizespor

30. hafta
Başakşehir - Göztepe

31. hafta
Sivasspor - Başakşehir

32. hafta
Başakşehir - MKE Ankaragücü

33. hafta
Galatasaray - Başakşehir

34. hafta
Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

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Süper Lig 27. hafta puan durumu ve 28. hafta fikstürü
Süper Lig 27. hafta puan durumu ve 28. hafta fikstürü

 

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