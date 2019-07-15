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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.07.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı, Karius'u stoperde denedi!

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Abdullah Avcı, Karius'u stoperde denedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde kafasındaki taktiği takıma yansıtmaya başladı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, kafasındaki oyun sistemini yavaş yavaş takıma adapte ediyor.

Başakşehir'in başında olduğu dönemde de özellikle kaleciden başlayan oyun kurgusunu Beşiktaş'ta da oynatmak isteyen Avcı'nın, Loris Karius'u idmanlarda denediği bölgeler dikkat çekiyor.

Alman kalecinin, savunma oyuncularıyla iyi bir pas bağlantısı yapmasını isteyen Avcı, hafta sonu gerçekleşen çalışmada bu oyuncuyu stoperde denedi ve Karius'un oyunu başlatan isim olmasını istedi. İlk yapılan antrenmanlarda pas konusunda isabet yüzdesi düşük kalan Karius'un kısa sürede yüzdesini yükseltmesi de dikkatlerden kaçmadı.



"Pas yaparak gidin, topu kaptırınca alan daraltın" 

Pas oyununun önemine dikkat çeken Abdullah Avcı, futbolcuların birbirlerine yakın oynaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle topun kaptırıldığı anda alan daraltılması için futbolcularını uyaran deneyimli teknik adam, topu hızlı şekilde rakip yarı sahaya aktarılması için de farklı varyasyonlar deneyerek, yeni sezon öncesinde taktiğini takıma aşılamaya çalışıyor. Özellikle orta sahada yer alan isimlerden Atiba, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'in hızlı karar vererek rakibi oyundan düşürmesini isteyen Abdullah Avcı, kanat oyuncularının da, orta sahadaki isimlere yakın olmasını istedi.

UEFAdan Burak Yılmaz paylaşımı
UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı

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Abdullah Avcı, Kariusu stoperde denedi

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