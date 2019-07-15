UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı
UEFA, Şampiyonlar Ligi hesabından golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
Beşiktaş'ta futbol yaşantısını sürdüren milli futbolcu Burak Yılmaz, 34'üncü yaş gününü kutluyor. UEFA, Twitter'daki Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yıldız golcünün yaş gününü bir video ile kutladı.
Galatasaray'ın 2012-13 sezonundaki Cluj ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol birden attığı videoyu paylaşan UEFA, "Burak Yılmaz 34 yaşına bastı" mesajıyla yıldız oyuncunun o maçtaki gollerini sergiledi.
🇹🇷 A Burak Yılmaz ⚽️⚽️⚽️ to mark his 34th birthday! 🥳— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 Temmuz 2019
Which #UCL hat-trick do you remember most? pic.twitter.com/tcUI6sTSNJ
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