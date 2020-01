'Abdullah Avcı değil, futbolcular değişsin!'

1- Sivas, Trabzon’u yendi. F.Bahçe’yi yendi. Beşiktaş’ı iki kez yendi. G.Saray ve Beşiktaş’ın 10, F,Bahçe’nin 6 puan önünde. Çalımbay’ın ekibinin şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?

2- Beşiktaş, son 7 resmi maçında 6’ncı yenilgisini aldı. Avrupa defteri kapandı. Ligde fark 10 puan. Tribündeki Sergen yalçın sesleri doğal mı? Değişim beklenmeli mi?

3- Galatasaray sezona adeta yeniden başladı. Sağ bekte linnes, solda Saracchi, kulübede Sekidika, tribünde Onyekuru’yla mod değişmiş gibi. Bu galibiyet bir geri dönüş sinyali mi?

4- Fenerbahçe bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı ve zirve iddiasını sürdürdü. Rize ve Antep galibiyetlerini nasıl okumalı? Kötü oyun üstünden mi, yoksa iyi sonuç üstünden mi?

5- Ligin kader adamlarından vedat Muriç’in kırmızı kartı da çok tartışıldı. Sizce bilinçli miydi? Ceza verilmeli mi? Fenerbahçe-Başakşehir maçının hikayesini nasıl etkiler?

6- Üç gün önce kupada Denizli’yi 2-0 yenen Trabzon, Kasımpaşa’ya da yarım düzine gol attı. Sanki hangi hoca olursa olsun Trabzon kazanır havası oluştu. Yanılıyor muyuz?

MEHMET ARSLAN

BOZKIRIN LIVERPOOL'U ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

1- Evet iyi oynuyorlar, evet Beşiktaş’ı yendiler, Evet sosyal medyada onlara, “Bozkırın Liverpool’u” diyorlar.. Ama daha 16 maç var. Kolay mı şampiyon olmak. Ligin ilk yarısının son maçında şanslarını neyse, ligin ikinci yarısının ilk maçında da oran bu. Değişmedi. Geçtiğimiz yılı hatırlayın, Başakşehir 8 puan farktan 3-5 haftada şampiyonluğu verdi. Sivasspor, daha az bütçeyle, çok daha başarılı sonuçlar nasıl alınabilir, onun dersini veriyor büyüklere. Ve hiç şampiyonluktan söz etmeden şampiyonluğa oynuyor.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ CAMİAYA NET KONUŞMALI

2- Yaş 35 yolun yarısı eder” demiş şair. Beşiktaş’ın kadrosuna bir bakın. Tek tek isimlere baktığınızda çok kaliteli görünebilir. Ama şu bir gerçek; o kadro yıpranmış, yaşlanmış ve ne yazık ki motivasyonunu kaybetmiş bir kadro. Dolayısıyla eğer bir değişim yaşanacaksa -ki mutlaka yaşanmalı- o değişim teknik ekipte değil, futbolcu kadrosunda olmalı. Ama bakıyorum, limitleri neredeyse 100 milyona yakın aşmış bir Fenerbahçe bile transfer için çaba harcarken, Beşiktaş yönetiminin transfer konusundaki olumsuz tavrı insanı ister istemez şu soruya yöneltiyor: ‘O zaman niye göreve geldiniz?’ Transfer yapmayacaksanız, camiaya da mesajınız net olmalı. “Biz 3-4 sezonu mali açıdan yeniden yapılanma yılları olarak belirledik. Başarı daha sonra” dersiniz. Olur biter.

GALATASARAY BİRAZ DAHA KIPIRDAMALI

3- Galatasaray adına değişen şeyler var. Falcao’nun 90+2’de savunmaya koşup top çıkarması bile başlı başına bir gösterge. Bireysel bir başkaldırı var takımda. Ama bu, takımın bütününe yayılmış durumda değil. Fatih Terim’in arzuladığı şey tam da bu işte. Denizli maçını sadece Falcao üzerinden okumuyorum tabii ki. saracchi örneğin, Lemina’nın futbolu mesela. Bütün bunlar gelişmenin göstergesi. Ama istedikleri seviye bu değil. Şu halde bile G.Saray zirvenin adayı. Biraz daha kıpırdarsa sezon sonuna kadar şampiyonluk adaylığını güçlendirir.

FENERBAHÇE OYUNUN GELİŞTİRMELİ

4- "Zaferin yerini hiçbir şey tutmaz.” Fenerbahçe şu anda kazanıyor. Kazandıkça da oyunu gelişecek, özgüveni artacak. Dolayısıyla oynanan oyunun yetersizliği açısından değil, 3 puanın kazancı üzerinden değerlendirmeli Fenerbahçe. Oyun olarak Galatasaray ve Beşiktaş’tan bir adım öndeler ama Başakşehir, Trabzon ve Sivasspor’dan da bir adım gerideler. Bunu geliştirmeleri gerekiyor. Oynayacakları Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybetmeleri onları çok sıkıntıya atar. Kazanmaları halinde ise zirveye çıkarlar.

TALİMATNAME DEĞİŞTİRİLMELİ

5- O kırmızı kartı niyet okuyarak yorumlamayı doğru bulmuyorum. Ama Türkiye’de ‘kazanmak için her şey mübah’ anlayışının hakim olduğunu da biliyorum. Vedat muriç, o kırmızı kartı Başakşehir maçında oynamak için gördüyse bile, bunu yadırgamıyorum: Çünkü bu davranışları biz bu ligde çok gördük. Hiçbir teknik adamın, futbolcunun, kulübün, “Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz” sözüne de inanmıyorum. Dediğim gibi geçmişte ben örneklerini çok gördüm. O zaman yapılacak şey gayet açık. Federasyon talimatnameyi değiştirmeli. Hem de bu hafta. Her kart, kartı gördüğünüz organizasyon için geçerli olmalı. Vedat muriç’in, Başakşehir maçında oynamasına gelince. Şaka mı bu soru. Tabii ki avantaj Fenerbahçe için.

HÜSEYİN ÇİMŞİR ZORU BAŞARIYOR

6- Trabzonspor uyumlu, kaliteli ve genç bir kadro kurdu sezon başında. Ve ligin bu haftasına kadar da uyum sorununu başarılı bir şekilde aştılar. Bunda Ünal karaman’ın hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu uyumu ve kaliteyi geliştiren her teknik adam başarılı olacaktır bu kadroyla. Aslında Hüseyin Cimşir, kolay gibi görünen zoru başarıyor iki haftadır. Ve Trabzonspor üstüne koyarak gelişiyor.

İLKER YASİN

SİVASSPOR DEĞİL SANKİ LIVERPOOL

1- Şu saatte Çalımbay’a kimse dokunmamalı. Kadro yapısı bireysel olarak G.Saray, F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş’tan çok geride olabilir. Ama ekip yardımlaşması, tempo ve ezberlenmiş oyun formatıyla oynadıkları futbolun kalitesini futbolcu grubunun kalitesinin çok üstüne taşıdılar. Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik. Sanki Liverpool gibi. Oynadıkları futbolla şampiyonluğu hak ediyorlar. Bu grafik ne kadar devam eder, daha 16 hafta var. Ve bu ülkede her yeni gün bir başka olaya gebe.

SERGEN BEŞİKTAŞ'I HAK ETMİYOR

2- Beşiktaş bu yenilginin şokunu zor atlatır. Son 7 maçın 6’sını kaybetmek avcı’nın popülaritesine yakışmadı. Beşiktaş gibi büyük kurumlarda liderlik temelini güvenden alır. Güven biterse lider de gider. Ama sergen Yalçın’ın performansı da ortada. Son Alanya ve Malatya maceraları sürekliliği olmayan ve değişen bir performans görüntüsünü ortaya koydu. sergen, Beşiktaş’ın başına geçmeyi hak ediyor mu? Bence hayır.

STOPER TANDEMİNDE SIKINTILAR VAR

3- Terim’in değişim dediği, Denizlispor maçındaki oyun değildi herhalde. Tek kazanç bence emre akbaba’nın dönüşü. Oyun kurmada rakip sahaya geçişte ve iyi bir Belhanda’nın yokluğunda set oyununda da sorunlar var. Linnes ve sarachi’nin, mariano ve nagatomo’ya çok üstünlüğü yok. saracchi atletik, hücumda iyi ve enerjik. Lemina ve seri’nin olduğu bölgede, stoper tandeminde çok ciddi sıkıntılar var. Terim, Onyekuru ve sekidika ile kontrataklarla mı oynayacak, yoksa gol bölgesinde Feghouli, akbaba ve Falcao ile sonuç mu arayacak. Mutlaka ikisi de olacak ama takım ruhunun ve heyecanının biraz daha yukarı taşınması lazım

FENERBAHÇE'NİN KADROSU YETERSİZ

4- Takım performansı, tohum-toprak ilişkisi gibidir. Tohum futbolculardır. Toprak; kurum kültürü yani Fenerbahçe’dir. Ve ortaya çıkacak ürünün kalitesini yöneticilerin yarattığı iklim belirler. Sportif direktör Comolli yönetiminde alınan 30 futbolcu Fenerbahçe toprağında iyi tohumlar olamadı. Demek ki yöneticilerin yarattığı iklim iyi ürüne uygun değildi. Sonuçta Comolli gitti. Her şey bitti sanılmasın. Fenerbahçe kadrosu yetersiz, mali kriterler kaliteli ürün bulmaya izin vermiyor. O zaman eldeki tohumları başka takımlara saçacaksınız. Ve yenilerine bakacaksınız. Kötü futbola rağmen alınan üç galibiyet beni tatmin etmiyor. Ben 9 puan üzerinden değil, oynanan kötü futbol üzerinden bakıyorum resme. Ve yeni kaynaklar yaratmanın şart olduğunu düşünüyorum.

FUTBOL SANDIĞIMIZ KADAR ETİK DEĞİL

5- Muriç kırmızı kartı Medipol Başakşehir maçında oynamak için aldı. Takımın neredeyse yükünü çeken futbolcunun hayati bir maçı düşünmesi normal. Futbol sandığımız kadar etik değerler üzerine kurulu değil.

ÇİMŞİR, KARAMAN'IN TAKIMINI GÖTÜRÜYOR

6- Hoca kim olursa olsun Trabzon kazanır’ diyenler evinde 10 puan kaybeden Trabzon’u görmüyor. Bu kayıplar olmasa şu an Sivas’ın 5 puan üzerinde liderdi Trabzonspor. Bu ligde her maç her sonuca gebe. Hüseyin Cimşir, Ünal karaman’ın takımını götürüyor. n’Diaye bir kazanç. Ligde şampiyonu 4 büyüklerin, Anadolu takımları karşısındaki performansı belirleyecek.

GÜNTEKİN ONAY

SİVASSPOR RAKİPLERİNDEN ÇOK ÖNDE

1- Sivasspor hem futbol hem de matematiksel olarak şampiyonluk yarışında çok güçlü bir konumda. 2.22 puan ortalaması ile rakiplerinden çok önde, kalan 16 maçta 30 puan dahi alsa 70 puana ulaşır, bu büyük bir avantaj. Sivas 70’i görürse rakiplerin yakalaması çok zorlaşır. Örneğin Galatasaray’ın Sivas’ı geçebilmesi için sadece 7 puan kaybıyla 16 maçta 41 puan alması gerekir. Görünen o ki, ilk 7 takımın kendi arasında oynayacağı maçlar belirleyici olacak.

İNANMIŞ, KARARLI, İSTEKLİ BİR GRUP GÖRMÜYORUM

2- Beşiktaş’ta tam ‘taşlar yerine oturuyor’ derken yine kötü gidişe sert bir şekilde dönüş yapıldı. Aslında ilk sinyal Kasımpaşa maçında gelmişti. Oynanan futbol ve kadro kalitesinden bağımsız olarak ben Beşiktaş’ta inanmış, kararlı ve istekli bir grup görmüyorum. 3-4 oyuncunun takımı sahiplenmesi dışında başarısızlığı kabullenmiş umursamaz bir futbolcu grubu ve hatta yönetim var. Beşiktaş gibi camialar hiçbir koşulda kötü sonucu kabul etmemeli ve çıkış aramalı.

BU G.SARAY DAHA ENERJİK

3- İçerde Denizlispor’u 2-1 yendi diye geri dönüş sinyali ifadesi abartılı olur. Sarı kırmızılılar 4-5 maçlık bir seri yakalamalı. Lige başlayan 11’den 8 Farklı isim ile sahaya çıktı Galatasaray. İlginç olan şu; Fatih terim, Galatasaray’da o kadar güçlü ve kredisi yüksek ki, normalde 10 puan farkla yedinci sırada kalan bir takımda teknik adam gider, oyuncular kalırdı. Galatasaray Kulübü’nde ise oyuncular gitti ve kadroda revizyon yapıldı. Şu bir gerçek bu Galatasaray’ın.

3 MAÇ=7 PUAN

4- Fenerbahçe’nin kötü oynadığı Rize ve Antep maçları 3 puanın ötesinde özgüven ve kazanma alışkanlığı da getirdi. Sol bekte dirar, stoperde Jailson ile oynayan ersun Yanal bu kadar kritik 2 deplasmanı ve öncesinde de Beşiktaş derbisini kazanıp 3 maçta 9 puan yaparak üzerindeki eleştiri oklarını savuşturdu. Ancak yine de Fenerbahçe’nin önünde 3 kritik maç daha var. Bu 3 maçtan alınacak 7 puan dahi sarı lacivertlileri yarışta güçlü tutmaya yeter.

TFF 37. MADDEYİ DEVREYE SOKAR MI?

5- Vedat Muriç’in, kariyerinde hiç kırmızı kart görmemiş ve maç 2-0 olmuşken, ceza sınırındayken son dakikada ikinci sarı karttan atılması tabii ki normal değil. TFF 37. maddeyi devreye sokar mı? Karar onların, ancak şu da bir gerçek ki; oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğünü de kimse ispat edip ceza veremez. Çünkü vedat’ın hareketi yüzde 100 kartı gerektirecek abartılı bir durum değil.

KİLİT FENERBAHÇE MAÇI

6- Trabzon'un harika bir kadrosu var. Sosa’nın liderliğinde, Sörloth’un yıldızlaştığı, nwakame’nin oyuna ağırlığını koyduğu iddialı-yetenekli-coşkulu bir grup var ortada. hüseyin çimşir de mevcut düzeni fazla kurcalamadan yoluna devam ediyor. Trabzon’un hüseyin hoca ile 2 maçı da gol yemeden kapatması da önemli bir adım. Trabzonspor’un çıkışı evinde aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle başlamıştı. Şayet Bordo-Mavililer iki hafta sonraki Fenerbahçe maçını kazanırsa çok daha güçlü bir momentum yakalayabilir.

UĞUR MELEKE

EN BÜYÜK ADAY SİVAS

1- Sivasspor sezon ilerledikçe hem oyununu geliştirdi hem de oyuncu havuzunu. Sezona rutin kulübe oyuncusu olarak başlayan erdoğan artık ana rotasyona geçti mesela. Fatih öne oynayan, asist-gol arayan oyuncuya dönüştü. ziya erdal, Mert-hakan ikilisine sürpriz alternatif olarak çıktı. Sivas’ın artık gerçek bir kulübesi de var yani. Mart-Nisan’da yarış içinde kalmak için geniş kadroya ihtiyacınız vardır, rıza çalımbay elindekileri geliştirerek derinleştirdi kadrosunu. Bence şampiyonluğun 1 numaralı adayı Sivas.

BEŞİKTAŞ'TA GELECEK YOK

2- Ligde, sezon başında bulunduğu noktadan geride olan az sayıdaki takımdan biri Beşiktaş. Taktik olarak herhangi bir gelişim yok: avcı, diaby’yi ikinci santrfor denedi, vazgeçti. Ljajic’i kenara hapsetti, vazgeçti. Şimdi de tek strateji, Caner’i önde başlatıp 60’ta geriye almak gibi görünüyor. Birey birey baktığımızda da tablo karamsar: karius geriledi, Ljajic geriledi, Boyd geriledi, güven geriledi. Sadece sonuçlar değil karamsar olan. Oyun da gelecek vadetmiyor. Tribünlerdeki Sergen Yalçın sesleri de doğal.

G.SARAY YETERLİ DEĞİL

3- G.Saray’da bir ilerleme olduğu doğru. Saracchi’ye defansif olarak sıkıntılı dedik ama ilk maç performansıyla bence hepimizi mahcup etti, savunmada son derece sorumlu oynadı. Linnes 4 ay ara vermiş gibi değil, çok arzulu. emre akbaba-Falcao ikilisiyle de ön taraf daha hareketli, daha coşkulu. Ancak şunu da pas geçmemek gerek: Galatasaray 65’te golü yedikten sonra 75’e kadar da bir-iki tane daha yiyebilirdi. Toparlanma var ama bence şampiyonluk yarışı için henüz yeterli değil.

YANAL'IN FERDİ İNADI

4- Ersun Yanal’ın bu sezon bazı maçlardaki taktiksel tıkanışlarını hayretle izliyorum doğrusu. Sumudica’nın savunmayı öne çıkarmasıyla takımının ilk 45’te rekor sayıda ofsayta düşmesini bizim gibi seyretti kenardan. Çizgilerde tolga-kruse’yi başlatması da bir başka garabetti doğrusu. kruse’nin Muriç’in yanına, rodrigues’in de sol açığa geçmesiyle ayarlar normale döndü ama yine çok acı çekerek kazandı Fenerbahçe. Yanal’ın Ferdi’ye biraz daha fazla dakika vermeme inadı da enteresan.

KARTLAR O TURNUVAYA AİT OLMALI

5- Benim niyet okuma şansım yok elbette. vedat Muriç’in kendisi niyetinin bu olmadığını söylüyorsa, ben inanmak durumundayım. İlgili kurullar, ilgili raporları inceleyerek verecek o kararı. Ancak benim itirazım statüye. Yıllardır Türk futbolunun kamburlarından biri haline gelen, defalarca tecrübe ettiğimiz bu durumdan pekala bir statü değişikliğiyle kurtulabilirdik. Kartlar, yaşandığı turnuvaya ait olmalı. Cezalar da öyle. Bu konunun basit ve kesin çözümü bu.

DÜZEN İŞLİYOR

6- Hüseyin Çimşir’in bu maçta başarılı değil, başarısız olması haber değeri taşırdı bence! ünal karaman halefine öyle güzel işleyen bir makine düzeni, öyle sevimli bir oyuncu grubu bıraktı ki; bu ekibin dinamiğini bozmak, ancak kötü niyetle mümkün olabilir. hüseyin çimşir de akıllı ve değerli bir teknik adam. Zaten karaman döneminin de önemli bir aksamıydı. Kendisine devredilen düzeni aynen korudu, Sörloth, nwakaeme ve arkadaşları da bıraktıkları yerden devam ediyorlar eğlenerek.

HAFTANIN ENLERİ: İLKER YASİN

HAFTANIN OLAYI: Fatih terim’in altını hep sıcak tutmasına karşın sarı kırmızılı taraftarların ve Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz’in sıcak bakmadığı arda turan’ın Galatasaray’a transferinin gündemden kalkması.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNİK DiREKTÖR: RIZA ÇALIMBAY

HAFTANIN FUTBOLCUSU: SÖRLOTH

HAFTANIN HAKEMi: ALi ŞANSALAN

HAFTANIN ENLERİ: MEHMET ARSLAN

HAFTANIN OLAYI: haFtanIn maçında lider Demir Grup Sivas’ın Beşiktaş’ı, hem de deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig’de son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik gibi müthiş bir seriye ulaşması.

HAFTANIN TAKIMI: M.BAŞAKŞEHiR

TEKNiK DiREKTÖR: OKAN BURUK

HAFTANIN FUTBOLCUSU: iRFAN CAN

HAFTANIN HAKEMi: ALi ŞANSALAN

HAFTANIN ENLERİ: GÜNTEKİN ONAY

HAFTANIN OLAYI: SÜPer Lig’de haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor’un, her iki takım için şampiyonluk yolunda büyük öneme sahip olan karşılaşmada Beşiktaş’ı, hem de Vodafone Park’ta 2-1 mağlup etmesi.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNiK DiREKTÖR: iLHAN PALUT

HAFTANIN FUTBOLCUSU: NwAKAEME

HAFTANIN HAKEMi: ZORBAY KÜÇÜK

HAFTANIN ENLERİ: UĞUR MELEKE

HAFTANIN OLAYI: Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor üçte üç, Demir Grup Sivasspor onda dokuzla gidiyor. Süper Lig’de şampiyonluk için yarışçılar giderek netleşiyor.

HAFTANIN TAKIMI: SiVASSPOR

TEKNiK DİREKTÖR: OKAN BURUK

HAFTANIN FUTBOLCUSU: NwAKAEME

HAFTANIN HAKEMi: SERKAN TOKAT





