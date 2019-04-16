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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.04.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür açıkladı! Barcelona...

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Abdülkadir Ömür açıkladı! Barcelona...

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kendisini daha çok İspanya Ligi'ne uygun gördüğünü, Barcelona forması giymek istediğini söyledi. "Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti. Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır." dedi.

- "Şampiyonluk hayali ile yaşıyoruz"

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu. Henüz futbol hayatının başında olduğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa'da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek."

Abdülkadir Ömür açıkladı Barcelona...

- "Lig seçme şansımız yok"

Abdülkadir Ömür, "Daha çok İspanya Ligi'ne uygun olduğumu düşünüyorum ama kesinlikle bizim gibi futbolcuların lig seçme şansı yok. Her lig ayrı bir zevk, ayrı önem taşıyor. İspanya, İngiltere, İtalya ligi nereye nasibimiz düşürse biz oraya gideriz. Nereden teklif gelirse nereye kendimizi uygun görürsek transfer döneminde oturup istişare yapabiliriz." dedi.

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, altyapıdan kendilerinden önce de iyi futbolcular çıktığını kaydederek, "Karadeniz'de cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. İnsanların tatile geldiği, yeşilliğin bol olduğu yer. Psikolojik olarak bizim gibi insanların futbolunu etkilediği şeylerden biri bu. İnşallah böyle oyuncular çıkmaya devam eder. Ben çok daha iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon halkının çok meraklı olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizi çok seviyorlar. Gördüklerinde fotoğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. Bize akıl vermek istiyorlar, onları dinliyoruz. Çok mutlu oluyorlar kendileriyle konuşurken. Bu yıl inanılmaz destek oldular. Her zaman stadı doldurdular, inşallah onlara layık şekilde ligi bitirebiliriz, onların karşısına daha iyi çıkabiliriz."

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